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  • Карпин – болельщикам «Ростова»: «Поверьте, мы делаем все возможное, чтобы вам нравиться»

Карпин – болельщикам «Ростова»: «Поверьте, мы делаем все возможное, чтобы вам нравиться»

31 декабря 2019, 18:50
14

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил болельщиков с Новым годом.

«Дорогие друзья, поздравляю с Новым годом. Хотел бы пожелать всем нам удачи, здоровья. Желание у нас будет по-любому. Думаю, к команде претензий быть не может — ребята делали все возможное и невозможное. Дай бог, чтобы 2020 год получился еще лучше, чем 2019-й.

Желаем вам терпения, терпения с футболистами, с тренерским штабом. Поверьте мне, мы делаем все возможное, чтобы у нас было все хорошо, чтобы мы вам нравились.

Футболистам пожелаю здоровья, прежде всего. И успехов в спортивных результатах. Всем спасибо, всех люблю», – сказал Карпин.

Источник: Ютуб-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1577811809
С Новым годом, Валера! С Новым годом Ростов!
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ROSTOV SUPER
1577813505
Валера , с Новым годом ! В Новом году к новым успехам , мы верим !
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Кузьмич на трибуне
1577824853
Удачи Ростову и болельщикам Ростова .Всех Ростовчан с Новым годом!
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Чехов на Садовой
1577827244
От души , душевно в душу! Всех всех всех с новым годом и побед нашей КОМАНДЕ !!!
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derrik2000
1577828978
В "Ростове" у тебя хорошо получается радовать болельщиков игрой команды. Не уходи из "Ростова"! Радуй ростовчан игрой команды. Даже если позовут в Спартак. Не уходи. В Спартаке опять всё завалишь к едрене фене!
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Дедуктор
1577864812
Георгич, не уподобляйся спартаковским прощелыгам или старому алкашу из Локо. Которые из сезона в сезон из дерьма не вылазят, но почему то "испытывают удовлетворение". То ли извращенцы, то ли дураки, то ли вульгарное жульё. Настоящий профи должен и сам стремиться к победам и команду заряжать соответствующим настроем. Побеждать надо стремиться в любом матче вне зависимости от соперника - Ливерпуль ли то или, скажем, Нефтчи. Коли нет надлежащего настроя, команда и перед Нефтчи на лопатки ляжет. Что наглядно продемонстрировано Арсеналом, а ранее многого раз Спартаком в матчах с аналогичными соперниками.
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aleksandr1969
1577872449
А ведь молодец!!! И че Спартачам не нравилось? Дзюба плохой, Карп плохой и еще много плохих выгнали, а все в том же месте. Смешно.
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geroin161
1577902979
Ребят извините, но лично мне одному кажется что в 2019 году среди клубов на слуху у всех, и в бомбардире и во всех других спорт каналах был именно Ростов!?!?
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vmonomah17
1577905379
Раньше уважал Ростов. Но после приобретения Мамаева считаю Ростов чмошным клубом и желаю ему вылета из РПЛ и банкротства.
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rewo
1577921168
Ребят С Новым Годом . Семья это круто . Валерия Георгиевича с новыми успехами. Детям здоровья
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