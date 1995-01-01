Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Карпин – болельщикам «Ростова»: «Поверьте, мы делаем все возможное, чтобы вам нравиться»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил болельщиков с Новым годом.

    «Дорогие друзья, поздравляю с Новым годом. Хотел бы пожелать всем нам удачи, здоровья. Желание у нас будет по-любому. Думаю, к команде претензий быть не может — ребята делали все возможное и невозможное. Дай бог, чтобы 2020 год получился еще лучше, чем 2019-й.

    Желаем вам терпения, терпения с футболистами, с тренерским штабом. Поверьте мне, мы делаем все возможное, чтобы у нас было все хорошо, чтобы мы вам нравились.

    Футболистам пожелаю здоровья, прежде всего. И успехов в спортивных результатах. Всем спасибо, всех люблю», – сказал Карпин.

    Источник: Ютуб-канал «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15282

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      С Новым годом, Валера! С Новым годом Ростов!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74937
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru