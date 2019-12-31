Карпин – болельщикам «Ростова»: «Поверьте, мы делаем все возможное, чтобы вам нравиться»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил болельщиков с Новым годом.

«Дорогие друзья, поздравляю с Новым годом. Хотел бы пожелать всем нам удачи, здоровья. Желание у нас будет по-любому. Думаю, к команде претензий быть не может — ребята делали все возможное и невозможное. Дай бог, чтобы 2020 год получился еще лучше, чем 2019-й.

Желаем вам терпения, терпения с футболистами, с тренерским штабом. Поверьте мне, мы делаем все возможное, чтобы у нас было все хорошо, чтобы мы вам нравились.

Футболистам пожелаю здоровья, прежде всего. И успехов в спортивных результатах. Всем спасибо, всех люблю», – сказал Карпин.