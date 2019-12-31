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Семин: «Локомотиву» есть чем гордиться в этом году»

31 декабря 2019, 18:00
9

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин записал новогоднее обращение к болельщикам московской команды.

«Дорогие болельщики, нам есть чем гордиться в этом году. У нас были победы в Кубке и Суперкубке страны, второе место в чемпионате России, переполненные трибуны на матчах Лиги чемпионов. Но были и поражения. Сегодня я хочу вам сказать большое спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказываете на протяжении этого сезона, и поздравить с Новым годом. Хочу пожелать крепкого здоровья и хорошего настроения. А победы придут! С Новым годом!» – сказал Семин.

  • В этом сезоне «Локо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Клуб не сумел выйти в плей-офф еврокубков, заняв последнее место в группе ЛЧ.

Источник: Твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (9)
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Бухбух
1577809375
Палыч, гордиться нечем. 2 подряд последних места в ЛЧ при пяти поражениях не заменят победы в Кубке, 2-е места в России.
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Фан666
1577810877
Кубок это палыч блевотина, лучше бы и не упоминал
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DOCTOR PENALTY
1577811885
Успехов Палычу и Локо в Новом году!
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Серж 69
1577813646
Эх,Палыч,Палыч...Да как-то не так всё,о чём ты речёшь.Я и за тебя почти всегда,да и команда мне не безразлична вовсе,но нужно смотреть правде в глаза,гордиться нечем совершенно...Вот ЛЧ в этом году,после первого тура есть три очка,ну,думаю,в этом сезоне уж точно лучше выступят,чем в прошлом,на выезде!,первый тур!,отлично!Но нет,увы..облом полный,и снова те же скудные три очка,чем же тут гордиться?Ну а то,что в России,ну это не так серьёзно,тем более для такого клуба.Тем не менее,удачи и свершений в новом году,порадуйте и себя и нас,удачи!
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Brabus71
1577833261
Нечем... Вообще нечем, не ври.
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erma
1577833421
Может, мы чего-то не знаем? Расскажи.
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Дедуктор
1577894747
Отсутствие прогресса в игре Локо - факт. Регресс многих основных игроков - тоже факт. 5 поражений подряд в ЛЧ ... но не в том суть. В матче с атлетами в Москве Локо был банально беспомощен и выглядел обреченным. Тактических идей - ноль. Чутка суеты и всё. А в испанском матче бригаде Семина повезло банально. Что у руля атлетов прагматик Симеоне, а не романтик Клопп. Потому получили только 2, а не 7-10 вполне вероятных. Разгром от Тулы - еще повод усомниться. Насчет семинской адекватности как тренера.
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