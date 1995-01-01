Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Семин: «Локомотиву» есть чем гордиться в этом году»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин записал новогоднее обращение к болельщикам московской команды.

    «Дорогие болельщики, нам есть чем гордиться в этом году. У нас были победы в Кубке и Суперкубке страны, второе место в чемпионате России, переполненные трибуны на матчах Лиги чемпионов. Но были и поражения. Сегодня я хочу вам сказать большое спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказываете на протяжении этого сезона, и поздравить с Новым годом. Хочу пожелать крепкого здоровья и хорошего настроения. А победы придут! С Новым годом!» – сказал Семин.

    • В этом сезоне «Локо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Клуб не сумел выйти в плей-офф еврокубков, заняв последнее место в группе ЛЧ.

    Источник: Твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:00
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15282

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Успехов Палычу и Локо в Новом году!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1754

      Фан666 20 минут назад

      Кубок это палыч блевотина, лучше бы и не упоминал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1635

      Бухбух 45 минут назад

      Палыч, гордиться нечем. 2 подряд последних места в ЛЧ при пяти поражениях не заменят победы в Кубке, 2-е места в России.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74937
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru