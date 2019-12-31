«Гинер, Гончаренко и другие»: ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом

Пресс-служба ЦСКА опубликовала предновогодний ролик с поздравлениями болельщиков команды.

Среди спикеров президент армейцев Евгений Гинер, генеральный директор Роман Бабаев, главный тренер Виктор Гончаренко, футболисты и сотрудники клуба.

«Друзья, от всей души ЦСКА поздравляет вас с наступающим Новым годом! Пусть он будет лучше, чем уходящий! Будьте здоровы, любимы и верьте в нас! Мы вас любим – всех вместе и каждого по отдельности! Мы – больше, чем семья! С Новым годом!» – говорится в описании к видео.

По итогам 19 туров ЦСКА занимает четвeртое место в турнирной таблице РПЛ.

Из Лиги Европы команда вылетела по итогам группового этапа.

В четвертьфинале Кубка России армейцы сыграют со «Спартаком».