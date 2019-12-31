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  • «Гинер, Гончаренко и другие»: ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом

«Гинер, Гончаренко и другие»: ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом

31 декабря 2019, 13:33
5

Пресс-служба ЦСКА опубликовала предновогодний ролик с поздравлениями болельщиков команды.

Среди спикеров президент армейцев Евгений Гинер, генеральный директор Роман Бабаев, главный тренер Виктор Гончаренко, футболисты и сотрудники клуба.

«Друзья, от всей души ЦСКА поздравляет вас с наступающим Новым годом! Пусть он будет лучше, чем уходящий! Будьте здоровы, любимы и верьте в нас! Мы вас любим – всех вместе и каждого по отдельности! Мы – больше, чем семья! С Новым годом!» – говорится в описании к видео.

  • По итогам 19 туров ЦСКА занимает четвeртое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Из Лиги Европы команда вылетела по итогам группового этапа.
  • В четвертьфинале Кубка России армейцы сыграют со «Спартаком».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман Гинер Евгений
Комментарии (5)
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bset
1577790190
Поздравления от ЦСКА: "Будьте здоровы", "Счастья вам" Поздравления от Зенита: "Да заткнись йопта", "Happy New Year, колхозник friends"
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shurik45
1577802089
Одна жизнь,один клуб!!! Моя команда всегда со мной ,в моем сердце! Всех с наступающим!
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Derzkiy1
1577808422
ЦВБП
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diemens74
1577831701
С Новым Годом, братва! С Новым Годом, ЦСКА!
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Kulimen
1577864102
ЦВБП, мужики. Всех с новым годом!!
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