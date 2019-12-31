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    «Гинер, Гончаренко и другие»: ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала предновогодний ролик с поздравлениями болельщиков команды.

    Среди спикеров президент армейцев Евгений Гинер, генеральный директор Роман Бабаев, главный тренер Виктор Гончаренко, футболисты и сотрудники клуба.

    «Друзья, от всей души ЦСКА поздравляет вас с наступающим Новым годом! Пусть он будет лучше, чем уходящий! Будьте здоровы, любимы и верьте в нас! Мы вас любим – всех вместе и каждого по отдельности! Мы – больше, чем семья! С Новым годом!» – говорится в описании к видео.

    • По итогам 19 туров ЦСКА занимает четвeртое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Из Лиги Европы команда вылетела по итогам группового этапа.
    • В четвертьфинале Кубка России армейцы сыграют со «Спартаком».

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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