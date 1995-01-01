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    Радимов: «Кокорин станет сильнейшим нападающим России. Готов спорить, что он забьет весной больше всех»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о перспективах форварда первой команды Александра Кокорина. Он вернется весной на поле после более чем годовой паузы.

    «Давайте я так скажу: я видел две игры — товарищеские и тренировки с участием Кокорина. Так вот, Кокорин усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России. Мне так кажется. Я могу ошибаться, как и любой другой человек. Но на данный момент я считаю, что это сильнейший нападающий в России, если начнeт играть.

    Более того, я готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьeт больше голов, чем любой другой футболист. Если кто-то готов предложить мне противоположное пари, то я готов принять его», – сказал Радимов изданию «Спорт уик-энд».

    • Кокорин в октябре 2018 года участвовал в избиении двух человек в Москве, за что был осужден.
    • До тюрьмы Кокорина вызывали в сборную России.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13308

      bset 1 минуту назад

      Радимов сказочник. Можно смело спорить - проиграет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +295

      Oldtrafford83 53 минуты назад

      Наплевать!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3478

      RotBerg > Oldtrafford83 48 минут назад

      С тремя восклицательными знаками)))
      А Кокоше удачи.

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