Радимов: «Кокорин станет сильнейшим нападающим России. Готов спорить, что он забьет весной больше всех»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о перспективах форварда первой команды Александра Кокорина. Он вернется весной на поле после более чем годовой паузы.

«Давайте я так скажу: я видел две игры — товарищеские и тренировки с участием Кокорина. Так вот, Кокорин усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России. Мне так кажется. Я могу ошибаться, как и любой другой человек. Но на данный момент я считаю, что это сильнейший нападающий в России, если начнeт играть.

Более того, я готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьeт больше голов, чем любой другой футболист. Если кто-то готов предложить мне противоположное пари, то я готов принять его», – сказал Радимов изданию «Спорт уик-энд».