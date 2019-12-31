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  • Радимов: «Кокорин станет сильнейшим нападающим России. Готов спорить, что он забьет весной больше всех»

Радимов: «Кокорин станет сильнейшим нападающим России. Готов спорить, что он забьет весной больше всех»

31 декабря 2019, 08:37
32

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о перспективах форварда первой команды Александра Кокорина. Он вернется весной на поле после более чем годовой паузы.

«Давайте я так скажу: я видел две игры — товарищеские и тренировки с участием Кокорина. Так вот, Кокорин усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России. Мне так кажется. Я могу ошибаться, как и любой другой человек. Но на данный момент я считаю, что это сильнейший нападающий в России, если начнeт играть.

Более того, я готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьeт больше голов, чем любой другой футболист. Если кто-то готов предложить мне противоположное пари, то я готов принять его», – сказал Радимов изданию «Спорт уик-энд».

  • Кокорин в октябре 2018 года участвовал в избиении двух человек в Москве, за что был осужден.
  • До тюрьмы Кокорина вызывали в сборную России.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Зенит-2 Кокорин Александр Радимов Владислав
Комментарии (32)
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bset
1577776194
Радимов сказочник. Можно смело спорить - проиграет.
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CF4
1577776821
Усыпите Радимова. Сделайте подарок на Новый год.
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Правдоруб100
1577783025
Радимов... Не старый, не пожилой, а пургу несёт и чушь порет.... Что у человека в голове?!
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Armani nn
1577784527
Ну окей Владик,давай забьёмся,на то что Кокорин после 10 матчей снова на футбол «забьет»)))
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Mariner
1577785045
Кокорин подаёт надежды ))))))))))
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serppion
1577785192
Кокорину скоро 29 стукнет, а про него всё-то говорят перспективный мальчик. Вот заиграет, вот лучшим станет, вот всех порвет. Держи, Радимов, карман шире!
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rash1959
1577787157
Радимов - это перспективная замену старцу-Орлову. В раннем возрасте, а маразм покрепче чем у гендоса.
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Dr Metal
1577789623
Ну ты загнул... Готов поспорить он и 5 голов не забьет )
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Чехов на Садовой
1577792813
А давайте, гражданин Радимов, поспорим. Проиграешь - купишь себе мозги. Не нужны извилины - предлагай свои условия пари.
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nirita
1577795576
Один провидец уже прогнозировал ему и Дзюбе 50 голов.
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