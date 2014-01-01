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    Семак – о войне на востоке Украины: «До сих пор в голове не укладывается, как это стало возможным»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о военном конфликте на Донбассе, который продолжается с весны 2014 года.

    «Слежу ли за тем, что происходит на востоке Украины? Да, но после начала известных событий ни разу там не был. Ни в Луганске, ни у родителей, которые живут там.

    Какое тут ещe может быть мнение? Война – самое плохое, что может быть. Всe, что можно решить дипломатическим путeм, так и надо решать. Я всегда за то, чтобы люди нормально жили. Чтобы они не страдали, не было братоубийственной войны.

    Когда моя бабушка была жива, она всегда говорила: «Главное, чтобы не было войны». Думал: «Ну как же, мы в такое время живeм, какая здесь война?». До сих пор в голове не укладывается, как это стало возможным.

    Для меня это очень больно и горько. До меня и сейчас долетают отголоски этих распрей. Кто-то поддерживает одну сторону, кто-то – другую. Брат, который там жил, оттуда уехал. Сестра какое-то время жила у меня в Санкт-Петербурге, а потом сказала, что слишком сильно любит свой родной город и вернулась обратно.

    У нас схожее мнение по этому вопросу с Ракицким. Он далeк от политики, и самое главное здесь только то, что погибают и страдают люди. Это большая беда», – сказал Семак.

    Семак: «Кокорин ошибся и не прав. Но у вас есть доверие к судебной системе?»

    Семак – о последнем месте в группе ЛЧ: «Всегда был противником лимита. Он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе»

    Семак: «Кокорин соскучился по футболу, он один из лучших в «Зените» по физическим показателям»

    Семак – о трансфере Сутормина: «Угрызения совести? Меня абсолютно не волнует, сколько за него отдали»

    Семак – о травле Дзюбы: «Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1333

      Давид59 7 минут назад

      Как это стало возможным знают вобщем все. Думаю Богданыч это тоже знает, но прямо назвать виновников означает закончить карьеру

      0
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      Рейтинг: +22427

      gol_kak_sokol 32 минуты назад

      Ты знаешь, кому это все надо сказать.

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