Семак – о войне на востоке Украины: «До сих пор в голове не укладывается, как это стало возможным»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о военном конфликте на Донбассе, который продолжается с весны 2014 года.

«Слежу ли за тем, что происходит на востоке Украины? Да, но после начала известных событий ни разу там не был. Ни в Луганске, ни у родителей, которые живут там.

Какое тут ещe может быть мнение? Война – самое плохое, что может быть. Всe, что можно решить дипломатическим путeм, так и надо решать. Я всегда за то, чтобы люди нормально жили. Чтобы они не страдали, не было братоубийственной войны.

Когда моя бабушка была жива, она всегда говорила: «Главное, чтобы не было войны». Думал: «Ну как же, мы в такое время живeм, какая здесь война?». До сих пор в голове не укладывается, как это стало возможным.

Для меня это очень больно и горько. До меня и сейчас долетают отголоски этих распрей. Кто-то поддерживает одну сторону, кто-то – другую. Брат, который там жил, оттуда уехал. Сестра какое-то время жила у меня в Санкт-Петербурге, а потом сказала, что слишком сильно любит свой родной город и вернулась обратно.

У нас схожее мнение по этому вопросу с Ракицким. Он далeк от политики, и самое главное здесь только то, что погибают и страдают люди. Это большая беда», – сказал Семак.

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