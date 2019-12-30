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  • Семак – о войне на востоке Украины: «До сих пор в голове не укладывается, как это стало возможным»

Семак – о войне на востоке Украины: «До сих пор в голове не укладывается, как это стало возможным»

30 декабря 2019, 11:49
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о военном конфликте на Донбассе, который продолжается с весны 2014 года.

«Слежу ли за тем, что происходит на востоке Украины? Да, но после начала известных событий ни разу там не был. Ни в Луганске, ни у родителей, которые живут там.

Какое тут ещe может быть мнение? Война – самое плохое, что может быть. Всe, что можно решить дипломатическим путeм, так и надо решать. Я всегда за то, чтобы люди нормально жили. Чтобы они не страдали, не было братоубийственной войны.

Когда моя бабушка была жива, она всегда говорила: «Главное, чтобы не было войны». Думал: «Ну как же, мы в такое время живeм, какая здесь война?». До сих пор в голове не укладывается, как это стало возможным.

Для меня это очень больно и горько. До меня и сейчас долетают отголоски этих распрей. Кто-то поддерживает одну сторону, кто-то – другую. Брат, который там жил, оттуда уехал. Сестра какое-то время жила у меня в Санкт-Петербурге, а потом сказала, что слишком сильно любит свой родной город и вернулась обратно.

У нас схожее мнение по этому вопросу с Ракицким. Он далeк от политики, и самое главное здесь только то, что погибают и страдают люди. Это большая беда», – сказал Семак.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
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Давид59
1577700299
Как это стало возможным знают вобщем все. Думаю Богданыч это тоже знает, но прямо назвать виновников означает закончить карьеру
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Igreks
1577703333
спроси у плешивого зачем он полез на украинскую землю
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American-Patriot
1577711869
Как это стало возможным? - точно так же, как, в Абхазии, в Грузии, Приднестровье, Сирии, Крым наконец. Дураком не прикидывайся.
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