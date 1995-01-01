Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Семак – о травле Дзюбы: «Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу оскорблений в адрес форварда Артема Дзюбы со стороны фанатов.

    «Конечно, ситуация с Дзюбой и фанатами меня огорчила. Ты можешь высказывать своe отношение, в том числе отрицательное, но абсолютно в другом ключе. Любому человеку это неприятно, думаю, и Артeму тоже. Но он профессионал и не обращает на эту ситуацию особого внимания. Доказывает всe игрой.

    Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать. Мы разговаривали на эту тему, и он прекрасно понимает, что самый правильный ответ может дать на футбольном поле», – сказал Семак.

    • Во время матча отбора Евро-2020 Сан-МариноРоссия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
    • Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал»«Спартак».
    • На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

    Семак: «Кокорин ошибся и не прав. Но у вас есть доверие к судебной системе?»

    Семак – о последнем месте в группе ЛЧ: «Всегда был противником лимита. Он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе»

    Семак: «Кокорин соскучился по футболу, он один из лучших в «Зените» по физическим показателям»

    Семак – о трансфере Сутормина: «Угрызения совести? Меня абсолютно не волнует, сколько за него отдали»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:37
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22427

      gol_kak_sokol 34 минуты назад

      "Но он профессионал и не обращает на эту ситуацию особого внимания"
      Еще как обращает: называет болельщиков сектой и фашистами, бегает жаловаться, удаляет коллег по сборной из своих соц.сетей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2900

      serppion 40 минут назад

      Верно говорят, к золоту грязь не пристанет. А Дзюбу сколько ни отскребай - всё равно гнильцой тянет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +424

      Filllllll 1 час назад

      Мне кажется, что "травля" дзюбы, прямо пропорциональна его раскрутке в СМИ. Меньше за него будут впрягаться газпромы и говорить по зомбоящику, так и меньше станут на него бочку катить. А то ощущение, что наше правительство решило из дзю сделать героя страны, а Спартаковские фанам, после того, что он сделал и наговорил, это конечно неприятно. Вот и вся травля, и не хфиг раздувать это. А то эта война добром не кончится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15262

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Что-то ни хрена не видно, что Дзюба держит удар. Газпром впрягся - это видно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1232

      Genz 2 часа назад

      Сергей про хромоногого Дзюбу всё переживает. А почему его не волнует товарищеская игра с Польшей в Варшаве ,накануне чемпионата Европы сейчас конфликт с Польшей, поскольку поляки пособники фашистов. наверняка будут провокации против русских , чтобы выбить из колеи накануне чемпионата Европы ,это надо нам?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3763

      Yev > Genz 1 час назад

      То есть, до этого они нас любили?
      С...ка, с ног на голову.
      Кто-нибудь живого поляка видел в своей жизни? Если да, то по моему еще мягко выразились по поводу этих уродов. Почитайте Достоевского.
      А по поводу Дзюбы: продолжается какая-то странная поддержка клуба одного из лучших российских игроков - не высказались по поводу стада управляемого кучкой обиженных "фанатов", а как всегда что-то промямлили, мол все виноваты бла-бла-бла. Милер и ему подобные, вы им еще денежку дайте, а то не дай Бог, они и провас кричалки придумают и со стадионов уходить будут. Заигрывание с быдлом до добра не приводит, посмотрите на соседей.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74932
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru