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  • Семак – о травле Дзюбы: «Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать»

Семак – о травле Дзюбы: «Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать»

30 декабря 2019, 10:37
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу оскорблений в адрес форварда Артема Дзюбы со стороны фанатов.

«Конечно, ситуация с Дзюбой и фанатами меня огорчила. Ты можешь высказывать своe отношение, в том числе отрицательное, но абсолютно в другом ключе. Любому человеку это неприятно, думаю, и Артeму тоже. Но он профессионал и не обращает на эту ситуацию особого внимания. Доказывает всe игрой.

Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать. Мы разговаривали на эту тему, и он прекрасно понимает, что самый правильный ответ может дать на футбольном поле», – сказал Семак.

  • Во время матча отбора Евро-2020 Сан-МариноРоссия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
  • Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал»«Спартак».
  • На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1577694615
Что-то ни хрена не видно, что Дзюба держит удар. Газпром впрягся - это видно.
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Filllllll
1577696596
Мне кажется, что "травля" дзюбы, прямо пропорциональна его раскрутке в СМИ. Меньше за него будут впрягаться газпромы и говорить по зомбоящику, так и меньше станут на него бочку катить. А то ощущение, что наше правительство решило из дзю сделать героя страны, а Спартаковские фанам, после того, что он сделал и наговорил, это конечно неприятно. Вот и вся травля, и не хфиг раздувать это. А то эта война добром не кончится
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serppion
1577698315
Верно говорят, к золоту грязь не пристанет. А Дзюбу сколько ни отскребай - всё равно гнильцой тянет.
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Spartak Piter
1577702566
Помоги Даше найти гласные :ДЗБ ПНХ))))))
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B.G.
1577704644
Не надо из дзюбы делать жертву!
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батог
1577709490
Про таких как Дзюба говорят: "без царя в голове" ! Язык говорит раньше чем голова подумала !!!
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батог
1577713498
Ладно, все как то не том. С Новым годом мужики..и дамы !!!!
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Hektor 84
1577719509
В России дураков на 100 лет припасено
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