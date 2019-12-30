Семак – о травле Дзюбы: «Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу оскорблений в адрес форварда Артема Дзюбы со стороны фанатов.

«Конечно, ситуация с Дзюбой и фанатами меня огорчила. Ты можешь высказывать своe отношение, в том числе отрицательное, но абсолютно в другом ключе. Любому человеку это неприятно, думаю, и Артeму тоже. Но он профессионал и не обращает на эту ситуацию особого внимания. Доказывает всe игрой.

Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать. Мы разговаривали на эту тему, и он прекрасно понимает, что самый правильный ответ может дать на футбольном поле», – сказал Семак.

Во время матча отбора Евро-2020 Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».

Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал» – «Спартак».

На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

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