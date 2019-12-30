Семак: «Кокорин ошибся и не прав. Но у вас есть доверие к судебной системе?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением относительно ситуации вокруг нападающего команды Александра Кокорина.

«Почему удалил пост? Мне нужно было детальнее ознакомиться с ситуацией. Мне не совсем правильно преподнесли информацию.

Что имел в виду, написал, что в такие ситуации попадал каждый мужчина? Каждый вырывает из контекста то, что ему хочется. Имел в виду не то, что каждый попадал именно в такую ситуацию, а то, что каждый мужчина может попасть в драку. Хорошо, если это была отправная точка, за которую теперь всех буду сажать, я ни слова не скажу. Но пока мы этого не видим.

Он ошибся и не прав. По мне, вопрос лишь в адекватности наказания. То, что он виноват никто не оспаривает. В моeм посте было написано лишь то, что большинство мужчин попадали в ситуации, в которых приходилось драться.

Учитывая сказанное, есть ли доверие к судебной системе? А у вас есть доверие? Вы же знаете, что, к сожалению, в стране много ситуаций, которые требуют внимания и вмешательства самых высоких лиц для решения проблем. Иногда закон работает не так, как надо», – сказал Семак.

Кокорин в 2018 году пропустил около шести месяцев из-за травмы колена.

Через две недели после возвращения на поле 28-летний футболист был арестован за участие в двух драках в центре Москвы.

С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года форвард провел за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.

После зимней паузы он сможет вернуться на поле.

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