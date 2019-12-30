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  • Семак: «Кокорин ошибся и не прав. Но у вас есть доверие к судебной системе?»

Семак: «Кокорин ошибся и не прав. Но у вас есть доверие к судебной системе?»

30 декабря 2019, 00:51
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением относительно ситуации вокруг нападающего команды Александра Кокорина.

«Почему удалил пост? Мне нужно было детальнее ознакомиться с ситуацией. Мне не совсем правильно преподнесли информацию.

Что имел в виду, написал, что в такие ситуации попадал каждый мужчина? Каждый вырывает из контекста то, что ему хочется. Имел в виду не то, что каждый попадал именно в такую ситуацию, а то, что каждый мужчина может попасть в драку. Хорошо, если это была отправная точка, за которую теперь всех буду сажать, я ни слова не скажу. Но пока мы этого не видим.

Он ошибся и не прав. По мне, вопрос лишь в адекватности наказания. То, что он виноват никто не оспаривает. В моeм посте было написано лишь то, что большинство мужчин попадали в ситуации, в которых приходилось драться.

Учитывая сказанное, есть ли доверие к судебной системе? А у вас есть доверие? Вы же знаете, что, к сожалению, в стране много ситуаций, которые требуют внимания и вмешательства самых высоких лиц для решения проблем. Иногда закон работает не так, как надо», – сказал Семак.

  • Кокорин в 2018 году пропустил около шести месяцев из-за травмы колена.
  • Через две недели после возвращения на поле 28-летний футболист был арестован за участие в двух драках в центре Москвы.
  • С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года форвард провел за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.
  • После зимней паузы он сможет вернуться на поле.

Как дела у Кокорина и Мамаева: много тренируются, восхищают своим отношением, живут тихо

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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Armani nn
1577662894
Дело не в том что он ошибся и подрался,там был пьяный барагоз, а с пьяного,как известно спрос вдвойне!Вот так вот Сергей Богданович.
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Томик
1577675266
Всё больше убеждаюсь, что представление о Семаке, как об образованном умном человеке, было сильно преувеличено. Такую чушь несёт, что оправдать можно лишь тем, что это журналисты пишут в вольной трактовке.
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yorgenbarenz
1577681727
Сергей, не путай член с гусиной шеей.Закон не может работать.Он не дворник.Работать должен судья,безоговорочно соблюдая закон.
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Viper for CSKA
1577682630
К судебной системе доверия нет, но эти граждане нажрались и втроем избили человека (в данном случае, отнюдь не важно, насколько депутат сам порядочен) с использованием посторонних предметов. Это в такие драки может попасть каждый мужчина? Нормальные мужики дерутся один на один. А это, откровенно говоря, обнаглевшая гопота. И никакие раскаяния, осознания этого не изменят.
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ААМ
1577691510
Наказывать надо в таких случаях всех одинаково. В этом случае этого не было, ибо другие в таких случаях отделываются штрафами и адм. наказанием. Само наказание Кокорину считаю адекватным, но вопрос почему другие не получают того же в подобных случаях.
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моэм
1577691893
На фоне царящего в России правового беспредела , слова "...доверие к судебной системе..." звучат как анекдот ... только смех хероватенький...а Семаку , если он хочет сохранить лицо , надо подальше держаться от этих тем и ещё дальше от журнашлюшек.
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