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    Семак: «Кокорин ошибся и не прав. Но у вас есть доверие к судебной системе?»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением относительно ситуации вокруг нападающего команды Александра Кокорина.

    «Почему удалил пост? Мне нужно было детальнее ознакомиться с ситуацией. Мне не совсем правильно преподнесли информацию.

    Что имел в виду, написал, что в такие ситуации попадал каждый мужчина? Каждый вырывает из контекста то, что ему хочется. Имел в виду не то, что каждый попадал именно в такую ситуацию, а то, что каждый мужчина может попасть в драку. Хорошо, если это была отправная точка, за которую теперь всех буду сажать, я ни слова не скажу. Но пока мы этого не видим.

    Он ошибся и не прав. По мне, вопрос лишь в адекватности наказания. То, что он виноват никто не оспаривает. В моeм посте было написано лишь то, что большинство мужчин попадали в ситуации, в которых приходилось драться.

    Учитывая сказанное, есть ли доверие к судебной системе? А у вас есть доверие? Вы же знаете, что, к сожалению, в стране много ситуаций, которые требуют внимания и вмешательства самых высоких лиц для решения проблем. Иногда закон работает не так, как надо», – сказал Семак.

    • Кокорин в 2018 году пропустил около шести месяцев из-за травмы колена.
    • Через две недели после возвращения на поле 28-летний футболист был арестован за участие в двух драках в центре Москвы.
    • С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года форвард провел за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.
    • После зимней паузы он сможет вернуться на поле.

    Как дела у Кокорина и Мамаева: много тренируются, восхищают своим отношением, живут тихо

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 00:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1326

      neim 3 минуты назад

      Чего-то опять набор каких-то слов, которые даже в разумные предложения не сложились.
      Семак, не общайся больше с журналюгами. Они тебя до добра не доведут. Сядешь, как Кокорин. Бери пример с Карпина. Тот перестал общаться с писаками и дела в гору.

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    sv1969
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