Семак – о трансфере Сутормина: «Угрызения совести? Меня абсолютно не волнует, сколько за него отдали»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах в команде полузащитника Алексея Сутормина, а также прокомментировал сумму его трансфера.

Прошлым летом футболист перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а через несколько дней – в «Зенит».

Согласно официальным документам, покупка хавбека обошлась петербургскому клубу в 50 тысяч рублей.

«Не жалеем ли о переходе Сутормина? Он сыграл 15 матчей, это немало. Абсолютно не жалею о его переходе. Это игрок, который приносит пользу, вышел – забил. Адаптируется к нашему режиму и со временем вырастет. Невозможно быть лидером «Оренбурга», а потом прийти и сразу же стать лидером «Зенита».

Доволен тем, как он работает, это полезное приобретение. Сутормин играет на разных позициях. Когда мы его брали, у нас и Караваева не было. Алексей может сыграть и выше, и ниже. По-моему, всe логично, мы же можем играть с 11 игроками весь сезон.

Угрызения совести? У кого и за что? За то, что он выбрал «Зенит» и перешeл сюда? 50 или 100 тысяч за него отдали – меня это абсолютно не волнует», – сказал Семак.

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