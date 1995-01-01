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    Семак – о трансфере Сутормина: «Угрызения совести? Меня абсолютно не волнует, сколько за него отдали»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах в команде полузащитника Алексея Сутормина, а также прокомментировал сумму его трансфера.

    • Прошлым летом футболист перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а через несколько дней – в «Зенит».
    • Согласно официальным документам, покупка хавбека обошлась петербургскому клубу в 50 тысяч рублей.

    «Не жалеем ли о переходе Сутормина? Он сыграл 15 матчей, это немало. Абсолютно не жалею о его переходе. Это игрок, который приносит пользу, вышел – забил. Адаптируется к нашему режиму и со временем вырастет. Невозможно быть лидером «Оренбурга», а потом прийти и сразу же стать лидером «Зенита».

    Доволен тем, как он работает, это полезное приобретение. Сутормин играет на разных позициях. Когда мы его брали, у нас и Караваева не было. Алексей может сыграть и выше, и ниже. По-моему, всe логично, мы же можем играть с 11 игроками весь сезон.

    Угрызения совести? У кого и за что? За то, что он выбрал «Зенит» и перешeл сюда? 50 или 100 тысяч за него отдали – меня это абсолютно не волнует», – сказал Семак.

    Семак: «Кокорин ошибся и не прав. Но у вас есть доверие к судебной системе?»

    Семак – о последнем месте в группе ЛЧ: «Всегда был противником лимита. Он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе»

    Семак: «Кокорин соскучился по футболу, он один из лучших в «Зените» по физическим показателям»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +405

      Play 2 минуты назад

      Не за свои же покупает, ясное дело Семаку пофиг, конвейер работает, игроки приходят, уходят, играют, не играют, кому какое дело, газа в стране ещё много.

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    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
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    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74932
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
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