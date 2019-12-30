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  • Семак – о трансфере Сутормина: «Угрызения совести? Меня абсолютно не волнует, сколько за него отдали»

Семак – о трансфере Сутормина: «Угрызения совести? Меня абсолютно не волнует, сколько за него отдали»

30 декабря 2019, 09:29
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах в команде полузащитника Алексея Сутормина, а также прокомментировал сумму его трансфера.

  • Прошлым летом футболист перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а через несколько дней – в «Зенит».
  • Согласно официальным документам, покупка хавбека обошлась петербургскому клубу в 50 тысяч рублей.

«Не жалеем ли о переходе Сутормина? Он сыграл 15 матчей, это немало. Абсолютно не жалею о его переходе. Это игрок, который приносит пользу, вышел – забил. Адаптируется к нашему режиму и со временем вырастет. Невозможно быть лидером «Оренбурга», а потом прийти и сразу же стать лидером «Зенита».

Доволен тем, как он работает, это полезное приобретение. Сутормин играет на разных позициях. Когда мы его брали, у нас и Караваева не было. Алексей может сыграть и выше, и ниже. По-моему, всe логично, мы же можем играть с 11 игроками весь сезон.

Угрызения совести? У кого и за что? За то, что он выбрал «Зенит» и перешeл сюда? 50 или 100 тысяч за него отдали – меня это абсолютно не волнует», – сказал Семак.

Семак: «Кокорин ошибся и не прав. Но у вас есть доверие к судебной системе?»

Семак – о последнем месте в группе ЛЧ: «Всегда был противником лимита. Он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе»

Семак: «Кокорин соскучился по футболу, он один из лучших в «Зените» по физическим показателям»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Сутормин Алексей Семак Сергей
Комментарии (6)
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1577689259
Не за свои же покупает, ясное дело Семаку пофиг, конвейер работает, игроки приходят, уходят, играют, не играют, кому какое дело, газа в стране ещё много.
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bset
1577691531
Как же ты, Богданыч, ожидаешь от нашего футбола роста, если Газпром кидает тренеров и академии на деньги? Наверное, половина школ России решит закрыться. Как ни старайся, все равно взамен ничего не получишь. Как говорит Медведев, проще в бизнес пойти, чем заниматься развитием нашего футбола, когда такое творится.
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DOCTOR PENALTY
1577694137
"Скромно" высказался Семак *****! Сытый голодного не разумеет...
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kolyma999
1577697713
Да тебя не волнует и выступление бздунита в ЛЧ...Кто бы сомневался
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Давид59
1577700753
Если все хотят справедливости, то надо выстраивать систему драфтов как в НХЛ. А так - есть деньги - купил. Нет денег, жалуемся и давим на совесть
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Masteralex
1577716204
да откуда там какие-то угрызения совести из-за того, что академия, которая его вырастила ничего не получила, всё, тухляк уже давно, бабло победило и совесть, и честь и достоинство а потом ещё и жалуются, что российских игроков мало хороших, лимит им мешает, так ведь связано всё, кинули ган**оны академию, которая выращивает талантов, талантов выращивать не на что, замкнутый круг
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