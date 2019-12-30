Семак – о последнем месте в группе ЛЧ: «Всегда был противником лимита. Он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступление команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Согласен ли с трактовкой Дзюбы о результате в Лиге чемпионов? У каждого своя трактовка. Я — конечно, нет. Считаю, никакой катастрофы тут нет, группа ровная, и мы никого не сильнее. Старались, но, к сожалению, один тайм, который мог сделать эту часть сезона для нас выдающейся, не сложился.

Вы же прекрасно понимаете уровень чемпионата и силу каждого клуба из группы. У них сбалансированная ситуация по многим направлениям — тот же «Лейпциг» прекрасно выстраивает селекционную работу. Чтобы построить философию команды, нужны годы.

Всегда был противником лимита. Конечно, он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе. Мало специалистов, которые с этим не согласны», – сказал Семак.