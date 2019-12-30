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  • Семак – о последнем месте в группе ЛЧ: «Всегда был противником лимита. Он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе»

Семак – о последнем месте в группе ЛЧ: «Всегда был противником лимита. Он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе»

30 декабря 2019, 01:43
21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступление команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Согласен ли с трактовкой Дзюбы о результате в Лиге чемпионов? У каждого своя трактовка. Я — конечно, нет. Считаю, никакой катастрофы тут нет, группа ровная, и мы никого не сильнее. Старались, но, к сожалению, один тайм, который мог сделать эту часть сезона для нас выдающейся, не сложился.

Вы же прекрасно понимаете уровень чемпионата и силу каждого клуба из группы. У них сбалансированная ситуация по многим направлениям — тот же «Лейпциг» прекрасно выстраивает селекционную работу. Чтобы построить философию команды, нужны годы.

Всегда был противником лимита. Конечно, он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе. Мало специалистов, которые с этим не согласны», – сказал Семак.

  • «Зенит» занял последнее место в группе с «РБ Лейпцигом», «Лионом» и «Бенфикой».
  • Команда идет на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея 45 очков к зимней паузе.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (21)
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Yev
1577660237
Вот если я не ошибаюсь в Польше лимита нет, но что-то я не слышал чтобы Лех или Висла играли в финале ЛЧ. Ума много не надо взять деньги Газпрома или Лукойла или еще какого-то ...газа или ...оила и купить всех лучших на планете. В чём тогда мастерство, или как всегда магия денег?
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Бухбух
1577668790
Из всех сыгранных Зенитом матчей в группе он был сильнее только в одном из шести - в домашней с Бенфикой. Так что всё по делу.
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Дядя Серёжа
1577669853
А тебя кто-то в ЛЧ ограничивал? С такой идеей в "Зените" и Дзюбу бы обменяли на кого пошустрее. ЛЧ интересно, но у нас чемпионат России, который ДОЛЖЕН готовить игроков сборной. Победа российского клуба в ЛЧ почётна, но без россиян мне неинтересна.
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bset
1577686263
Когда-то Зенит в полуфинале КУ обыгрывал Баварию. И в составе было много россиян, и никакой лимит не нужен был. А потом начали городить, россияне обленились. Сейчас хотя бы в головах есть желание уехать, но можно посильнее ужесточить лимит, чтобы на вопрос "не хочешь попробовать поиграть в Европе?" у российского игрока вызывал только смех.
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paracetamol
1577688819
Куявый ты тренер, бздливый, вот почему.
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Aleksandr_1986_Spb_
1577689819
Лимит/ не лимит, в данном то случае дело не в нем... Сейчас просто Зеня явно сильнее остальных по составу... И чемпионат выиграть не проблема, а для Европы мы слабоваты.. Группа была хорошая для выхода... Семаку просто самому ещё как тренеру расти надо, в этом есть определенный резерв..
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Rus9I
1577691492
Зенит уже который год, выстраивает эту "философию" Только вот, получается через раз. Только здоровая конкуренция, только желание развиваться. А не тепличные условия, для бездарностей.
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СвинкаСправедливости
1577693925
С уходом лимита причин для просмотра нашего чемпионата станет ещё меньше.
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Masteralex
1577696287
всегда был противником того, что клубы тратят больше чем зарабатывают, отмените лимит и привяжите бюджет клубов к заработку + фиксированный одинаковый небольшой размер спонсорских для всех клубов и тогда посмотрим как этот питерский петушок запоет хорошо петь о лимите, когда у тебя безлимитное бабло на трансферы, надо 40 лямов евро, вот тебе 40, надо 60, вот тебе 100, а если глянуть клубы которые на грани выживания и живут по средствам, там много россиян играет и лимит их не парит вообще
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raritet
1577706575
Богданыч, петь эту песню для людей , не всегда имеющих понятие о конкуренции как мотивации, все равно что метать бисер. Думаю, что основная масса , приблизительно процентов на 80 будет считать что ты не прав. Первое , что нужно иметь ввиду; большие выплаты, ничем не обоснованные договора развращают молодые умы. И вокруг денег собираются не футболисты, а стервятники: тут и агенты, и всякого рода тетки, желающие жить безбедно, и журналистика, как бедный родственник падальщика... И то, что раньше мы успели еще захватить - это остаток от пирога прежней системы ценностей. Она Дала нам Жирковых, Аршавиных, Денисовых, Кержаковых,которые как бы стали трамплином между старой системой и новой . И конфликт Денисова стал первым знаковым. Они , старая гвардия добилась небольшого успеха в Европе, а тут какие-то Халки, которые ничем себя в команде не показавшие пока и не причастные к успеху клуба, но получающие больше. А дальше, понеслась... Все видели, что делают деньги с Кокоринами, Мамаевыми...
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