Семак: «Кокорин соскучился по футболу, он один из лучших в «Зените» по физическим показателям»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о нападающем своей команды Александре Кокорине.

«Он и был, и есть прекрасный игрок, если говорить о профессиональных качествах. Кокорин – один из лучших футболистов России. И по данным, и по таланту – тут ничего не изменилось. Он соскучился по футболу, и мне нравится то усердие, с которым он подходит к тренировкам.

Изменился ли он как человек? Конечно, после такого невозможно не измениться. Может, где-то стал более внимательным в отношении своих поступков, больше стал ценить семью.

Отразилась ли на здоровье эта пауза? Бесследно она не пройдeт, нужно восстановиться. С одной стороны, жаль, что он не смог нам помочь осенью. А с другой, у него было дополнительное время, чтобы решить все свои проблемы со здоровьем.

Пострадало ли колено? Пострадало. Оперированное колено нужно поддерживать в соответствующем состоянии. Если связка стоит не родная, она не такая активная. Но после паузы он будет уже готов играть целый матч. По физическим показателям он один из лучших в команде.

Были ли сомнения, принимать Кокорина обратно или нет? У меня нет. Считаю, он получил более чем жeсткое наказание за свой поступок», – сказал Семак.

Семак: «Кокорин ошибся и не прав. Но у вас есть доверие к судебной системе?»

Семак – о последнем месте в группе ЛЧ: «Всегда был противником лимита. Он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе»