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  • Семак: «Кокорин соскучился по футболу, он один из лучших в «Зените» по физическим показателям»

Семак: «Кокорин соскучился по футболу, он один из лучших в «Зените» по физическим показателям»

30 декабря 2019, 08:18
23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о нападающем своей команды Александре Кокорине.

«Он и был, и есть прекрасный игрок, если говорить о профессиональных качествах. Кокорин – один из лучших футболистов России. И по данным, и по таланту – тут ничего не изменилось. Он соскучился по футболу, и мне нравится то усердие, с которым он подходит к тренировкам.

Изменился ли он как человек? Конечно, после такого невозможно не измениться. Может, где-то стал более внимательным в отношении своих поступков, больше стал ценить семью.

Отразилась ли на здоровье эта пауза? Бесследно она не пройдeт, нужно восстановиться. С одной стороны, жаль, что он не смог нам помочь осенью. А с другой, у него было дополнительное время, чтобы решить все свои проблемы со здоровьем.

Пострадало ли колено? Пострадало. Оперированное колено нужно поддерживать в соответствующем состоянии. Если связка стоит не родная, она не такая активная. Но после паузы он будет уже готов играть целый матч. По физическим показателям он один из лучших в команде.

Были ли сомнения, принимать Кокорина обратно или нет? У меня нет. Считаю, он получил более чем жeсткое наказание за свой поступок», – сказал Семак.

Семак: «Кокорин ошибся и не прав. Но у вас есть доверие к судебной системе?»

Семак – о последнем месте в группе ЛЧ: «Всегда был противником лимита. Он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Семак Сергей
Комментарии (23)
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ilichkadr
1577686267
Ждем Саню на поле.
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shurik45
1577687946
Самое главное ,чтобы он с сборной на Евро поехал. Без него тяжеловато придется .
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3a zenit
1577689250
подающий надежды,он один из лучших ,знаем плавали,а потом шампанское и стулья опять.НЕ ВЕРЮ!
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Hektor 84
1577690915
Он уже ни когда не реализует свой талант. Так и останется вечно подающим надежды.
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ААМ
1577691165
Посмотрим, так ли это, через пару месяцев.
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Иван Петров 1986
1577691953
А у него же ножка в тюряге болела, хотели уж было ампутировать. Опять врали наверное.
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Юрий Крутько
1577694182
По жизни получил более,чем суровый урок,а как футболист-один из лучших в России!Интерес огромный,ждём успешного возвращения Александра!
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portero
1577696109
надеемся что урок пошел впрок , процентов 20 извлекают пользу из этого, если он один из них то хорошо.
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kolyma999
1577698445
Ну если под физическими показателями он подразумевает размахивания стульями то он прав.А так Цирк_зенит продолжается
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Рубинище
1577709709
с Какориным Зенит бы вышел из группы. удачи ему и скорейшего возвращения в сборную.
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