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    Семак: «Кокорин соскучился по футболу, он один из лучших в «Зените» по физическим показателям»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о нападающем своей команды Александре Кокорине.

    «Он и был, и есть прекрасный игрок, если говорить о профессиональных качествах. Кокорин – один из лучших футболистов России. И по данным, и по таланту – тут ничего не изменилось. Он соскучился по футболу, и мне нравится то усердие, с которым он подходит к тренировкам.

    Изменился ли он как человек? Конечно, после такого невозможно не измениться. Может, где-то стал более внимательным в отношении своих поступков, больше стал ценить семью.

    Отразилась ли на здоровье эта пауза? Бесследно она не пройдeт, нужно восстановиться. С одной стороны, жаль, что он не смог нам помочь осенью. А с другой, у него было дополнительное время, чтобы решить все свои проблемы со здоровьем.

    Пострадало ли колено? Пострадало. Оперированное колено нужно поддерживать в соответствующем состоянии. Если связка стоит не родная, она не такая активная. Но после паузы он будет уже готов играть целый матч. По физическим показателям он один из лучших в команде.

    Были ли сомнения, принимать Кокорина обратно или нет? У меня нет. Считаю, он получил более чем жeсткое наказание за свой поступок», – сказал Семак.

    Семак: «Кокорин ошибся и не прав. Но у вас есть доверие к судебной системе?»

    Семак – о последнем месте в группе ЛЧ: «Всегда был противником лимита. Он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4564

      3a zenit 1 минуту назад

      подающий надежды,он один из лучших ,знаем плавали,а потом шампанское и стулья опять.НЕ ВЕРЮ!

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      Рейтинг: +4681

      paracetamol 11 минут назад

      Жду выхода Коки на поле с нетерпением!

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      Рейтинг: +880

      Иван Петров 1986 21 минуту назад

      После Стрельцова второй зек в нашем футболе будет.

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      Рейтинг: +4681

      paracetamol > Иван Петров 1986 11 минут назад

      Эдик неплохо играл после лагеря.

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      Рейтинг: +2166

      shurik45 23 минуты назад

      Самое главное ,чтобы он с сборной на Евро поехал. Без него тяжеловато придется .

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      Рейтинг: +115

      ZENIT****** 51 минуту назад

      Посмотрим-посмотрим.Не перехватить бы.

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      Рейтинг: +5832

      ilichkadr 51 минуту назад

      Ждем Саню на поле.

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