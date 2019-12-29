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    Miami Herald: первым главным тренером «Интера» Бекхэма станет Диего Алонсо

    «Интер» из Майами определился с первым главным тренером в своей истории.

    Команду возглавит уругвайский специалист Диего Алонсо. Официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.

    The Sun: Бекхэм хочет пригласить Харта в «Интер» Майами

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    Источник: Miami Herald

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    29.12.2019 23:16
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