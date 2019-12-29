Miami Herald: первым главным тренером «Интера» Бекхэма станет Диего Алонсо

«Интер» из Майами определился с первым главным тренером в своей истории.

Команду возглавит уругвайский специалист Диего Алонсо. Официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.

Владелец «Интера» – бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм .

. Алонсо работал только в южноамериканских командах – «Белла Висте», «Пеньяроле», «Олимпии» и «Пачуке».

Последним местом работы Алонсо был мексиканский «Монтеррей», с которым уругваец выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

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