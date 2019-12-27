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    Каземиро: «Говорят, что лучшие в «Барселоне» – Месси или Суарес. Но для меня важнейший игрок – Бускетс»

    Полузащитник «Реала» Каземиро назвал, по его мнению, ключевого игрока «Барселоны».

    «Многие говорят, что лучшие в «Барселоне» – Месси или Суарес. Раньше говорили о Неймаре. Но для меня важнейший игрок каталонцев – Бускетс. Он всегда был рядом, занимаясь черновой работой. Серхио – один из лучших опорников мира.

    Возможно, у Бускетса нет таких физических данных, как у меня. Однако он всегда грамотно выбирает позицию и очень важен для команды», – сказал Каземиро.

    • В этом сезоне Каземиро провел 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • В активе Бускетса 19 матчей, один гол и два голевых паса.

    Источник: Mundo Deportivo

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