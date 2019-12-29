Каземиро: «Говорят, что лучшие в «Барселоне» – Месси или Суарес. Но для меня важнейший игрок – Бускетс»

Полузащитник «Реала» Каземиро назвал, по его мнению, ключевого игрока «Барселоны».

«Многие говорят, что лучшие в «Барселоне» – Месси или Суарес. Раньше говорили о Неймаре. Но для меня важнейший игрок каталонцев – Бускетс. Он всегда был рядом, занимаясь черновой работой. Серхио – один из лучших опорников мира.

Возможно, у Бускетса нет таких физических данных, как у меня. Однако он всегда грамотно выбирает позицию и очень важен для команды», – сказал Каземиро.