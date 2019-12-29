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  • Каземиро: «Говорят, что лучшие в «Барселоне» – Месси или Суарес. Но для меня важнейший игрок – Бускетс»

Каземиро: «Говорят, что лучшие в «Барселоне» – Месси или Суарес. Но для меня важнейший игрок – Бускетс»

29 декабря 2019, 11:48
3

Полузащитник «Реала» Каземиро назвал, по его мнению, ключевого игрока «Барселоны».

«Многие говорят, что лучшие в «Барселоне» – Месси или Суарес. Раньше говорили о Неймаре. Но для меня важнейший игрок каталонцев – Бускетс. Он всегда был рядом, занимаясь черновой работой. Серхио – один из лучших опорников мира.

Возможно, у Бускетса нет таких физических данных, как у меня. Однако он всегда грамотно выбирает позицию и очень важен для команды», – сказал Каземиро.

  • В этом сезоне Каземиро провел 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
  • В активе Бускетса 19 матчей, один гол и два голевых паса.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Барселона Бускетс Серхио Каземиро
Комментарии (3)
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Cules2013
1577610841
Опоздал ты Каземиро с восхвалением Бускетса, он уже вошёл в фазу спада карьеры. Проспал мейнстрим) Ну и себя, как не похвалить же) Сейчас лучший в Барсе после Месси, это тер Штеген.
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Sterh
1577686622
Дело говорит. Всегда считал, что его недооценивает. То, как он создает пространство для партнеров - бесценно. Только уже сдал немного Бускетс.
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