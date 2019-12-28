Агент Смольникова: «У Игоря в «Зените» кличка «дед». По весу в раздевалке с ним мало кто сравнится»

Агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова Александр Маньяков рассказал о планах футболиста на будущее.

В нынешнем сезоне РПЛ игрок провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.

Контракт россиянина с петербургской командой истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что будущее Смольникова в «Зените» под вопросом.

– У вас нет ощущения, что в «Зените» решили так: Смольникову 31 год, Караваев выиграл у него конкуренцию, зачем продлевать контракт?

– Если Караваев выиграл борьбу за место в составе, то ок. Но с другой стороны, я смотрю с позиции руководителя клуба. А кто на сегодняшний день в России может составить конкуренцию тому же Караваеву? Я не вижу фамилий россиян...

– Игрок сборной Марио Фернандес, например.

– Платить 20 миллионов евро за почти 30-летнего футболиста – мне кажется, это перебор. Зачем?

– Думаете, не стоит тратить такие деньги на Марио?

– Конечно. Когда есть Смольников, который отдал клубу 7 лет, который при любых обстоятельствах вел себя очень достойно по отношению к «Зениту», к городу. Для него это не пустой звук. Я даже себя где-то ругаю за то, что поддался эмоциям Игоря.

– Вы о чем?

– Когда летом накануне этого сезона возникла очень неплохая возможность для ведения переговоров с другими клубами (в частности, «Локомотив» на тот момент еще не купил Живоглядова, не продлил Влада Игнатьева), я не стал этого делать. Даже не выходил на руководство железнодорожников, не говорил, что у Смольникова остался только год контракта – мол, давайте вступим в некие переговоры.

– Сейчас у Игоря есть другие возможные варианты продолжения карьеры?

– Да. Но клубы, естественно, назову. Это будет неэтично по отношению к «Зениту» и заинтересованным в Игоре командам. Слава Караваев – безусловно, хороший футболист, удачное приобретение , здорово себя проявляет, желаю ему только удачи. Но порой игрок первое время прилично смотрится прежде всего за счет новых эмоций. А когда они схлынут, нужно показывать все то, на что ты способен.

– Думаете, Караваев сдаст?

– Слава – очень разносторонний защитник, вопросов никаких тут нет. Но Смольников – это подтвержденное качество, он ниже определенного уровня не опускается. Кроме того, Игорь – это все-таки еще и носитель традиций. Если его убрать, то кто останется?

– Дзюба, Жирков.

– По весу в раздевалке с Игорем мало кто сравнится.

– Даже Дзюба?

– Да, даже Дзюба.

– Вы серьезно?

– Да. У Смольникова кличка «дед» внутри команды.