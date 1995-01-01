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    Агент Смольникова: «У Игоря в «Зените» кличка «дед». По весу в раздевалке с ним мало кто сравнится»

    Агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова Александр Маньяков рассказал о планах футболиста на будущее.

    • В нынешнем сезоне РПЛ игрок провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.
    • Контракт россиянина с петербургской командой истекает летом 2020 года.
    • Ранее сообщалось, что будущее Смольникова в «Зените» под вопросом.

    – У вас нет ощущения, что в «Зените» решили так: Смольникову 31 год, Караваев выиграл у него конкуренцию, зачем продлевать контракт?

    – Если Караваев выиграл борьбу за место в составе, то ок. Но с другой стороны, я смотрю с позиции руководителя клуба. А кто на сегодняшний день в России может составить конкуренцию тому же Караваеву? Я не вижу фамилий россиян...

    – Игрок сборной Марио Фернандес, например.

    – Платить 20 миллионов евро за почти 30-летнего футболиста – мне кажется, это перебор. Зачем?

    – Думаете, не стоит тратить такие деньги на Марио?

    – Конечно. Когда есть Смольников, который отдал клубу 7 лет, который при любых обстоятельствах вел себя очень достойно по отношению к «Зениту», к городу. Для него это не пустой звук. Я даже себя где-то ругаю за то, что поддался эмоциям Игоря.

    – Вы о чем?

    – Когда летом накануне этого сезона возникла очень неплохая возможность для ведения переговоров с другими клубами (в частности, «Локомотив» на тот момент еще не купил Живоглядова, не продлил Влада Игнатьева), я не стал этого делать. Даже не выходил на руководство железнодорожников, не говорил, что у Смольникова остался только год контракта – мол, давайте вступим в некие переговоры.

    – Сейчас у Игоря есть другие возможные варианты продолжения карьеры?

    – Да. Но клубы, естественно, назову. Это будет неэтично по отношению к «Зениту» и заинтересованным в Игоре командам. Слава Караваев – безусловно, хороший футболист, удачное приобретение , здорово себя проявляет, желаю ему только удачи. Но порой игрок первое время прилично смотрится прежде всего за счет новых эмоций. А когда они схлынут, нужно показывать все то, на что ты способен.

    – Думаете, Караваев сдаст?

    – Слава – очень разносторонний защитник, вопросов никаких тут нет. Но Смольников – это подтвержденное качество, он ниже определенного уровня не опускается. Кроме того, Игорь – это все-таки еще и носитель традиций. Если его убрать, то кто останется?

    – Дзюба, Жирков.

    – По весу в раздевалке с Игорем мало кто сравнится.

    – Даже Дзюба?

    – Да, даже Дзюба.

    – Вы серьезно?

    – Да. У Смольникова кличка «дед» внутри команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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