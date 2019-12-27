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Ибрагимович: «Буду бороться, чтобы изменить сезон для «Милана»

27 декабря 2019, 21:38

Златан Ибрагимович прокомментировал подписание контракта с «Миланом». Стороны заключили соглашение сроком до конца сезона с возможностью продления.

«Возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и город, который люблю. Вместе с партнерами буду бороться, чтобы изменить этот сезон для «Милана». Сделаю все для достижения наших целей», – сказал швед.

  • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
  • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
  • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

Источник: официальный сайт «Милана»
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
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