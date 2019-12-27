Ибрагимович: «Буду бороться, чтобы изменить сезон для «Милана»

Златан Ибрагимович прокомментировал подписание контракта с «Миланом». Стороны заключили соглашение сроком до конца сезона с возможностью продления.

«Возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и город, который люблю. Вместе с партнерами буду бороться, чтобы изменить этот сезон для «Милана». Сделаю все для достижения наших целей», – сказал швед.