Ибрагимович: «Буду бороться, чтобы изменить сезон для «Милана»

Златан Ибрагимович прокомментировал подписание контракта с «Миланом». Стороны заключили соглашение сроком до конца сезона с возможностью продления.
«Возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и город, который люблю. Вместе с партнерами буду бороться, чтобы изменить этот сезон для «Милана». Сделаю все для достижения наших целей», – сказал швед.
- Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
- В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
- В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.
Источник: официальный сайт «Милана»