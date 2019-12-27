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Ибрагимович выложил фото с красными зрачками

27 декабря 2019, 12:18
2

Нападающий Златан Ибрагимович опубликовал в сториз своего инстаграма фото со зрачками, покрашенными в красный цвет.

По всей видимости, 38-летний швед намекает на подписание контракта с «Миланом».

  • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
  • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
  • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

Ди Марцио: Ибрагимович окончательно согласовал контракт с «Миланом»


Источник: инстаграм Златана Ибрагимовича
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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I_R_O_N_M_A_N
1577442757
Uchiha Zlatan)))
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Mazai-NN
1577445541
85 матчей - 56 голов. А сейчас в 38 лет 31 матч и 31 гол. Да еще + 8 ассистов. 100%+ В 38 осемь лет. А у нас Дзюбу на руках носят. )))
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