Ибрагимович выложил фото с красными зрачками

Нападающий Златан Ибрагимович опубликовал в сториз своего инстаграма фото со зрачками, покрашенными в красный цвет.

По всей видимости, 38-летний швед намекает на подписание контракта с «Миланом».

Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.

В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.

В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

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