Ди Марцио: Ибрагимович окончательно согласовал контракт с «Миланом»

Форвард Златан Ибрагимович в ближайшие часы подпишет контракт с «Миланом».

Шведский нападающий дал окончательное согласие на переход, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ибрагимович подпишет контракт на полгода.

О подписании 38-летнего игрока будет объявлено в четверг вечером или в пятницу утром.

Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.

В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.

В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

ANSA: Ибрагимович согласился перейти в «Милан»