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  • Ди Марцио: Ибрагимович окончательно согласовал контракт с «Миланом»

Ди Марцио: Ибрагимович окончательно согласовал контракт с «Миланом»

26 декабря 2019, 18:48
1

Форвард Златан Ибрагимович в ближайшие часы подпишет контракт с «Миланом».

Шведский нападающий дал окончательное согласие на переход, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ибрагимович подпишет контракт на полгода.

О подписании 38-летнего игрока будет объявлено в четверг вечером или в пятницу утром.

  • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
  • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
  • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

ANSA: Ибрагимович согласился перейти в «Милан»

Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (1)
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Plyash
1577392464
Даже не сомневаюсь,что команду Ибрагимович заведёт и потащит за собой вперёд. Удачи,Златан.
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