ANSA: Ибрагимович согласился перейти в «Милан»

Форвард Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан».

По информации источника, переговоры между игроком и клубом, которые длились последние несколько недель, завершены.

После крупного поражения «Милана» от «Аталанты» со счетом 0:5 в 17-м туре Серии А Ибрагимович принял предложение вернуться в миланский клуб.