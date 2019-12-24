ANSA: Ибрагимович согласился перейти в «Милан»

Форвард Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан».
По информации источника, переговоры между игроком и клубом, которые длились последние несколько недель, завершены.
После крупного поражения «Милана» от «Аталанты» со счетом 0:5 в 17-м туре Серии А Ибрагимович принял предложение вернуться в миланский клуб.
- Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
- В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
- В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач.
Источник: ANSA
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