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ANSA: Ибрагимович согласился перейти в «Милан»

24 декабря 2019, 07:55
3

Форвард Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан».

По информации источника, переговоры между игроком и клубом, которые длились последние несколько недель, завершены.

После крупного поражения «Милана» от «Аталанты» со счетом 0:5 в 17-м туре Серии А Ибрагимович принял предложение вернуться в миланский клуб.

  • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
  • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
  • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач.

Источник: ANSA

Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) - итальянское некоммерческое новостное агентство, основанное в 1945 году.

Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (3)
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serppion
1577171145
Златан в свои 38 подвижней всех подвижных.
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Plyash
1577176101
Златик,дорогой,давай выручай Милан.Молодёжь тебе в подмётки не годится.
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серега кашин
1577178984
сейчас он в италии многого не покажет, его поезд ушел, это не с пенсионерами в америке играть
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