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    Экс-вратарь «Челси» Грин: «Азар отказался перейти в «Баварию» из-за брата»

    Экс-вратарь «Челси» и сборной Англии Роберт Грин рассказал, что полузащитник Эден Азар мог перейти из лондонского клуба в «Баварию», но отказался из-за брата Торгана.

    «Эден отказался от трансфера в «Баварию», аргументируя: «Я не перейду туда, потому что мой брат Торган играет в Германии (прим. «Бомбардир» в дортмундской «Боруссии»). Это превратится в «Эден Азар и его брат».

    Он в основном говорил, что его брат может быть известен там как Торган Азар, а не только как брат Эдена Азара.
    Это может показаться признаком высокомерия, но на самом деле это было благородно», – сказал Грин.

    • Грин выступал за «Челси» в сезоне-2018/19.
    • Вместе с Эденом он выиграл Лигу Европы.
    • Летом 2019-го Грин завершил карьеру, а Эден перешел в «Реал».

    Источник: The Athletic

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