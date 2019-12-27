Экс-вратарь «Челси» Грин: «Азар отказался перейти в «Баварию» из-за брата»

Экс-вратарь «Челси» и сборной Англии Роберт Грин рассказал, что полузащитник Эден Азар мог перейти из лондонского клуба в «Баварию», но отказался из-за брата Торгана.

«Эден отказался от трансфера в «Баварию», аргументируя: «Я не перейду туда, потому что мой брат Торган играет в Германии (прим. «Бомбардир» в дортмундской «Боруссии»). Это превратится в «Эден Азар и его брат».

Он в основном говорил, что его брат может быть известен там как Торган Азар, а не только как брат Эдена Азара. Это может показаться признаком высокомерия, но на самом деле это было благородно», – сказал Грин.