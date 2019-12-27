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  • Экс-вратарь «Челси» Грин: «Азар отказался перейти в «Баварию» из-за брата»

Экс-вратарь «Челси» Грин: «Азар отказался перейти в «Баварию» из-за брата»

27 декабря 2019, 10:20
3

Экс-вратарь «Челси» и сборной Англии Роберт Грин рассказал, что полузащитник Эден Азар мог перейти из лондонского клуба в «Баварию», но отказался из-за брата Торгана.

«Эден отказался от трансфера в «Баварию», аргументируя: «Я не перейду туда, потому что мой брат Торган играет в Германии (прим. «Бомбардир» в дортмундской «Боруссии»). Это превратится в «Эден Азар и его брат».

Он в основном говорил, что его брат может быть известен там как Торган Азар, а не только как брат Эдена Азара. Это может показаться признаком высокомерия, но на самом деле это было благородно», – сказал Грин.

  • Грин выступал за «Челси» в сезоне-2018/19.
  • Вместе с Эденом он выиграл Лигу Европы.
  • Летом 2019-го Грин завершил карьеру, а Эден перешел в «Реал».

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Челси Бавария Грин Роберт Азар Эден Азар Торган
Комментарии (3)
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Давид59
1577435932
Детский лепет. Торган в Бундеслиге и сегодня известен лишь как "брат Эдена". Можно подумать, раз Эден не играет в Германии, о нём никто не знает.
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Fandorine
1577436596
Индюк напыщенный. Пусть в РПЛ переходит.
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leprechaun
1577528357
Мог бы.Да только Бавария и не рассматривала это. Слухи левые начитался видно
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