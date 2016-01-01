Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    АПЛ. «Ливерпуль» в гостях разгромил «Лестер», забив четыре безответных гола

    В матче 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде крупно обыграл «Лестер» со счетом 4:0.

    Победу мерсисайдцам принесли дубль Роберто Фирмино, а также голы Джеймса Милнера и Трента Александера-Арнольда.

    Набрав три очка, «Ливерпуль» оторвался от «Лестера» в турнирной таблице Премьер-лиги на 13 очков, при этом имея игру в запасе.

    Чемпионат Англии. 19-й тур.

    Лестер – Ливерпуль – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фирмино, 31; 0:2 – Милнер (с пенальти), 71; 0:3 – Фирмино, 75; 0:4 – Александер-Арнольд, 78.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:50
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      k2-91 2 минуты назад

      Порадовали Ливерпуль! Лестер даже жалко немного, симпатичная команда, как бы вера в свои силы не пропала, после игр с Сити и Ливерпулем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      elessar arnor 4 минуты назад

      просто.. офигеваю от этого немца

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106837
    #2
    Chernyi Lis
    79414
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74898
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru