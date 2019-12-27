АПЛ. «Ливерпуль» в гостях разгромил «Лестер», забив четыре безответных гола

В матче 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде крупно обыграл «Лестер» со счетом 4:0.

Победу мерсисайдцам принесли дубль Роберто Фирмино, а также голы Джеймса Милнера и Трента Александера-Арнольда.

Набрав три очка, «Ливерпуль» оторвался от «Лестера» в турнирной таблице Премьер-лиги на 13 очков, при этом имея игру в запасе.

Чемпионат Англии. 19-й тур.

Лестер – Ливерпуль – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Фирмино, 31; 0:2 – Милнер (с пенальти), 71; 0:3 – Фирмино, 75; 0:4 – Александер-Арнольд, 78.

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