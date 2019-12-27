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  • АПЛ. «Ливерпуль» в гостях разгромил «Лестер», забив четыре безответных гола

АПЛ. «Ливерпуль» в гостях разгромил «Лестер», забив четыре безответных гола

27 декабря 2019, 00:50
6

В матче 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде крупно обыграл «Лестер» со счетом 4:0.

Победу мерсисайдцам принесли дубль Роберто Фирмино, а также голы Джеймса Милнера и Трента Александера-Арнольда.

Набрав три очка, «Ливерпуль» оторвался от «Лестера» в турнирной таблице Премьер-лиги на 13 очков, при этом имея игру в запасе.

Чемпионат Англии. 19-й тур.

Лестер – Ливерпуль – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Фирмино, 31; 0:2 – Милнер (с пенальти), 71; 0:3 – Фирмино, 75; 0:4 – Александер-Арнольд, 78.

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Турнирная таблица АПЛ

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лестер Ливерпуль
Комментарии (6)
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k2-91
1577397646
Порадовали Ливерпуль! Лестер даже жалко немного, симпатичная команда, как бы вера в свои силы не пропала, после игр с Сити и Ливерпулем.
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TOL47
1577398340
Лестер не смог устоять два тура, на третьем месте теперь и то трудно будет удержаться.
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andruhs
1577399183
Эстетическое удовольствие доставляет игра Ливерпуля. Красиво. Разумно. На всю ширину поля, и технично. Клоппу сегодня 5++++
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ab15488
1577411244
Пока Ливерпуль выигрывает, вопросов нет, но в целом они могут проиграть только из за жадности салаха, абсолютно не командный игрок
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mihail200606
1577427795
Неожиданно..
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Proker
1577428850
Ураа
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