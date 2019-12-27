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Главные новости дня. В январе рассмотрят проект расширения РПЛ, «Динамо» купит Скопинцева

27 декабря 2019, 00:33
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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1577427006
расширения РПЛ.....БАРАНЫ тупорылые ! Надо не расширять-а УМЕНЬШАТЬ ! например о 10 клубов и играть в 4 круга !
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