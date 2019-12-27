Главные новости дня. В январе рассмотрят проект расширения РПЛ, «Динамо» купит Скопинцева

Левандовски – лучший бомбардир 2019 года, Месси – второй.
Правительство России утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Ее стоимость – 3,5 миллиарда.
«Локомотив» ведет переговоры о трансфере защитника «Ганновера» Антона.
Кононов: «Не считаю, что провалил свою работу в «Спартаке».
ЦСКА назначит экс-гендиректора «Алании» Стельмаха начальником команды. Он подозревался в растрате 34 миллионов рублей.
Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января.
«Зенит» заинтересовался вингером «Херенвена» ван Бергеном. В 2018 году Слуцкий продал его из «Витесса».
«Динамо» близко к завершению трансфера защитника «Краснодара» Скопинцева.
Помощником Слуцкого в «Рубине» станет лучший бомбардир в истории чемпионата России Веретенников
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