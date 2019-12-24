Левандовски – лучший бомбардир 2019 года, Месси – второй

Издание Marca подсчитало, кто из футболистов забил больше всех в 2019-м календарном году.

Лучший бомбардир – Роберт Левандовски, который с 1 января провел 58 матчей за «Баварию» и сборную Польши, отличившись 54 раза.

Второе место в рейтинге у Лионеля Месси. Он забил 50 голов в 58 играх за «Барселону» и сборную Аргентины.

Замыкает тройку лучших Килиан Мбаппе – 44 мяча в 49 поединках в составе «ПСЖ» и сборной Франции.