Левандовски – лучший бомбардир 2019 года, Месси – второй

Не без помощи "приза зрительских симпатий"("Золотой" мяч) и рекламы, ОН долго оставался "первым"... Теперь, судя по всему наступает длительный период, когда он будет "вечно вторым-третьим"?)))
Издание Marca подсчитало, кто из футболистов забил больше всех в 2019-м календарном году.
Лучший бомбардир – Роберт Левандовски, который с 1 января провел 58 матчей за «Баварию» и сборную Польши, отличившись 54 раза.
Второе место в рейтинге у Лионеля Месси. Он забил 50 голов в 58 играх за «Барселону» и сборную Аргентины.
Замыкает тройку лучших Килиан Мбаппе – 44 мяча в 49 поединках в составе «ПСЖ» и сборной Франции.