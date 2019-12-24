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    Левандовски – лучший бомбардир 2019 года, Месси – второй

    Издание Marca подсчитало, кто из футболистов забил больше всех в 2019-м календарном году.

    Лучший бомбардир – Роберт Левандовски, который с 1 января провел 58 матчей за «Баварию» и сборную Польши, отличившись 54 раза.

    Второе место в рейтинге у Лионеля Месси. Он забил 50 голов в 58 играх за «Барселону» и сборную Аргентины.

    Замыкает тройку лучших Килиан Мбаппе – 44 мяча в 49 поединках в составе «ПСЖ» и сборной Франции.

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1144

      solodealer 19 минут назад

      Не без помощи "приза зрительских симпатий"("Золотой" мяч) и рекламы, ОН долго оставался "первым"... Теперь, судя по всему наступает длительный период, когда он будет "вечно вторым-третьим"?)))

      0
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      Рейтинг: +8992

      Cules2013 20 минут назад

      Его упорно в топ-листе ЗМ игнорят который год...
      Справедливости ради нужно сказать, что ему помогли команды вроде сборной Латвии или Хаденхайма.
      Кстати Спортс.ру даёт 57 мячей (7 пенальти), Месси - 50 мячей (8 пенальти). Считают как?

      0
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      Рейтинг: +1266

      PNZ1985 1 час назад

      Оно и логично ибо Роберт - наконечник! Лучший центральный нап пятилетки

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