Дюков: «Не думаю, что в РПЛ возможен паспорт болельщика в том виде, в котором он был на ЧМ»

Президент РФС Александр Дюков считает, что паспорт болельщика в РПЛ невозможен на данном этапе.

«Не думаю, что паспорт болельщика в том виде, в котором он был на чемпионате мира, возможен [в РПЛ]. Это повлечeт за собой создание каких-то неудобств.

Система допуска на трибуны, скорее всего, будет меняться. Можно найти решение, от которого болельщик получит преимущество», – сказал Дюков.