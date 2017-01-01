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    Дюков: «Не думаю, что в РПЛ возможен паспорт болельщика в том виде, в котором он был на ЧМ»

    Президент РФС Александр Дюков считает, что паспорт болельщика в РПЛ невозможен на данном этапе.

    «Не думаю, что паспорт болельщика в том виде, в котором он был на чемпионате мира, возможен [в РПЛ]. Это повлечeт за собой создание каких-то неудобств.

    Система допуска на трибуны, скорее всего, будет меняться. Можно найти решение, от которого болельщик получит преимущество», – сказал Дюков.

    • Система FAN ID использовалась на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 в России.
    • Без специального паспорта болельщика матчи этих турниров было невозможно посетить.

    Источник: «Чемпионат»

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