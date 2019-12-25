Дюков: «Не думаю, что в РПЛ возможен паспорт болельщика в том виде, в котором он был на ЧМ»

Президент РФС Александр Дюков считает, что паспорт болельщика в РПЛ невозможен на данном этапе.
«Не думаю, что паспорт болельщика в том виде, в котором он был на чемпионате мира, возможен [в РПЛ]. Это повлечeт за собой создание каких-то неудобств.
Система допуска на трибуны, скорее всего, будет меняться. Можно найти решение, от которого болельщик получит преимущество», – сказал Дюков.
- Система FAN ID использовалась на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 в России.
- Без специального паспорта болельщика матчи этих турниров было невозможно посетить.
Источник: «Чемпионат»