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  • Дюков: «Не думаю, что в РПЛ возможен паспорт болельщика в том виде, в котором он был на ЧМ»

Дюков: «Не думаю, что в РПЛ возможен паспорт болельщика в том виде, в котором он был на ЧМ»

25 декабря 2019, 07:32

Президент РФС Александр Дюков считает, что паспорт болельщика в РПЛ невозможен на данном этапе.

«Не думаю, что паспорт болельщика в том виде, в котором он был на чемпионате мира, возможен [в РПЛ]. Это повлечeт за собой создание каких-то неудобств.

Система допуска на трибуны, скорее всего, будет меняться. Можно найти решение, от которого болельщик получит преимущество», – сказал Дюков.

  • Система FAN ID использовалась на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 в России.
  • Без специального паспорта болельщика матчи этих турниров было невозможно посетить.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
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