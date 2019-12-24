Дюков – о задержаниях фанатов: «РФС ничего не инициировал по Дзюбе. Мы реагировали только на случай в Сан-Марино»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что союз не имеет отношения к задержаниям фанатов в связи с оскорблениями форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

«РФС ничего не инициировал по Дзюбе. Мы реагировали только на случай в Сан-Марино. Мы много делаем для продвижения нашей команды, чтобы за нее болели в регионах. Атмосфера вражды нам не нужна, будем за это бороться.

Абсолютно все равно, на кого она будет направлена: игрока, тренера, врача. Мы такого не можем терпеть, это была абсолютно адекватная реакция. Болельщикам, которые себе это позволили, не место на матчах сборной. Зачем себя мучить на стадионе?» – сказал Дюков.

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань. После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» оскорбляли Дзюбу с трибун.

То же самое произошло на матче с «Зенитом», перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?



