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  • Дюков – о задержаниях фанатов: «РФС ничего не инициировал по Дзюбе. Мы реагировали только на случай в Сан-Марино»

Дюков – о задержаниях фанатов: «РФС ничего не инициировал по Дзюбе. Мы реагировали только на случай в Сан-Марино»

24 декабря 2019, 17:50
6

Президент РФС Александр Дюков заявил, что союз не имеет отношения к задержаниям фанатов в связи с оскорблениями форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

«РФС ничего не инициировал по Дзюбе. Мы реагировали только на случай в Сан-Марино. Мы много делаем для продвижения нашей команды, чтобы за нее болели в регионах. Атмосфера вражды нам не нужна, будем за это бороться.

Абсолютно все равно, на кого она будет направлена: игрока, тренера, врача. Мы такого не можем терпеть, это была абсолютно адекватная реакция. Болельщикам, которые себе это позволили, не место на матчах сборной. Зачем себя мучить на стадионе?» – сказал Дюков.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань. После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
  • 24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» оскорбляли Дзюбу с трибун.
  • То же самое произошло на матче с «Зенитом», перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Дюков Александр
Комментарии (6)
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vka1970
1577201228
Если проблема была по Сан Марино, то почему органы не запросили то же фото и видео у принимающей стороны ?В видео у Савичева есть же картинка со скандирующими товарищами, коих было не так и много.Пара ,тройка десятков упившехся в зюзю горе болел.Каким боком фанаты попали под пресс гос машины на матче чемпионата России.Если они и виноваты, то задерживать надо было этих горе крикунов, а не всех подряд ради профилактики.Многие вообще в Сан Марино не были, но их туда же к ногтю.Зачем ?
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бурминка
1577201825
Судя по Савичеву и его видео тот пункт который принят правоохранителями, дорого может обойтись абсолютно любому болеле, любителю футбола или фанату.Запамятовал номер этого пункта или приказа, но суть в том, что блюститель порядка может обвинить тебя даже в изнасиловании крупно рогатого скота при наличии двух свидетелей.Например двух бомжей с ближайшей свалки.Простор для действий просто необъятный.))
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серега кашин
1577202839
причем здесь сан-марино людей били и садили питерские
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serhio80
1577217907
У РФС больше забот нет кроме никчемного буратины? Или люди не имеют право высказывать свое мнение? Если шлюба нежный такой то пусть на завод идет работает
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zigbert
1577264405
Президент РФС противоречит сам себе.
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