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    La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович подпишет с «Миланом» контракт на полгода

    Нападающий Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан».

    38-летний швед подпишет контракт на шесть месяцев с возможностью продления на год, пишет La Gazzetta dello Sport.

    Возможное продление соглашения в будущем будет зависеть от количества голов и игры футболиста. В «Милане» надеются, что швед примет решение в течение нескольких дней и присоединится к команде 30 декабря.

    • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
    • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
    • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач.

    ANSA: Ибрагимович согласился перейти в «Милан»

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +152

      Proker 56 минут назад

      Заработает ещё одну статуя и другой клуб свалить

      0
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      ...
      Рейтинг: +1126

      SPbZenit12 > Proker 40 минут назад

      А Милан на футболках подзаработает.

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