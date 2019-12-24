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  • La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович подпишет с «Миланом» контракт на полгода

La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович подпишет с «Миланом» контракт на полгода

24 декабря 2019, 14:10
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Нападающий Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан».

38-летний швед подпишет контракт на шесть месяцев с возможностью продления на год, пишет La Gazzetta dello Sport.

Возможное продление соглашения в будущем будет зависеть от количества голов и игры футболиста. В «Милане» надеются, что швед примет решение в течение нескольких дней и присоединится к команде 30 декабря.

  • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
  • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
  • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач.

ANSA: Ибрагимович согласился перейти в «Милан»

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
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