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  • Мбаппе – о борьбе за «Золотую бутсу»: «Я забиваю два, Месси кладет три, я – три, он – четыре»

Мбаппе – о борьбе за «Золотую бутсу»: «Я забиваю два, Месси кладет три, я – три, он – четыре»

24 декабря 2019, 00:59
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в интервью журналу France Football рассказал о своих мыслях, когда в прошлом сезоне он боролся с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси за «Золотую бутсу».

«В конце прошлого сезона я старался превзойти самого себя. В итоге я понял, что могу побороться за титул лучшего бомбардира Европы. Но там был Месси.

Я забиваю два, он кладет три, я – три, он – четыре! Это было настолько невероятно, что я обсуждал это с Усманом Дембеле. Говорил ему: «Это невозможно, он специально это делает? Он следит за тем, сколько я забиваю?». Он ответил: «Конечно, Месси следит за тобой!». Тогда я сказал себе: «О да, Месси следит за мной...». Приятно видеть, что такой игрок не пренебрегает мной», – сказал Мбаппе.

  • Француз в сезоне-2018/19 забил 33 гола в 29 матчах Лиги 1.
  • Аргентинец за указанный период отличился 36 раз в 34 играх Примеры.
  • Месси – шестикратный обладатель «Золотой бутсы» (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).

Источник: France Football
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Месси Лионель Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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Plyash
1577140791
Настырный парнишка,честолюбивый и с юмором.Ты станешь лучшим в мире обязательно,потому что ты этого хочешь.Удачи тебе.
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Saracen Jr
1577145395
Да, месси он такой))))
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Nikoo
1577153481
Ну это же Месси))
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mihail200606
1577165740
Ниче, не переживай, года 3-4 подожди и придёт твоё время.. Будешь королём..
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