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    Мбаппе – о борьбе за «Золотую бутсу»: «Я забиваю два, Месси кладет три, я – три, он – четыре»

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в интервью журналу France Football рассказал о своих мыслях, когда в прошлом сезоне он боролся с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси за «Золотую бутсу».

    «В конце прошлого сезона я старался превзойти самого себя. В итоге я понял, что могу побороться за титул лучшего бомбардира Европы. Но там был Месси.

    Я забиваю два, он кладет три, я – три, он – четыре! Это было настолько невероятно, что я обсуждал это с Усманом Дембеле. Говорил ему: «Это невозможно, он специально это делает? Он следит за тем, сколько я забиваю?». Он ответил: «Конечно, Месси следит за тобой!». Тогда я сказал себе: «О да, Месси следит за мной...». Приятно видеть, что такой игрок не пренебрегает мной», – сказал Мбаппе.

    • Француз в сезоне-2018/19 забил 33 гола в 29 матчах Лиги 1.
    • Аргентинец за указанный период отличился 36 раз в 34 играх Примеры.
    • Месси – шестикратный обладатель «Золотой бутсы» (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).

    Источник: France Football

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1507

      playsh 2 минуты назад

      Настырный парнишка,честолюбивый и с юмором.Ты станешь лучшим в мире обязательно,потому что ты этого хочешь.Удачи тебе.

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