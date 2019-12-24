Мбаппе – о борьбе за «Золотую бутсу»: «Я забиваю два, Месси кладет три, я – три, он – четыре»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в интервью журналу France Football рассказал о своих мыслях, когда в прошлом сезоне он боролся с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси за «Золотую бутсу».

«В конце прошлого сезона я старался превзойти самого себя. В итоге я понял, что могу побороться за титул лучшего бомбардира Европы. Но там был Месси.

Я забиваю два, он кладет три, я – три, он – четыре! Это было настолько невероятно, что я обсуждал это с Усманом Дембеле. Говорил ему: «Это невозможно, он специально это делает? Он следит за тем, сколько я забиваю?». Он ответил: «Конечно, Месси следит за тобой!». Тогда я сказал себе: «О да, Месси следит за мной...». Приятно видеть, что такой игрок не пренебрегает мной», – сказал Мбаппе.