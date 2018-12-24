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    Daily Mail: «Ливерпулю» запретили праздновать с болельщиками победу в клубном чемпионате мира

    Представители ФИФА не дали игрокам и тренерам «Ливерпуля» отпраздновать победу в клубном чемпионате мира с фанатами, которые прилетели в Катар.

    По информации Daily Mail, Юрген Клопп и футболисты мерсисайдской команды пытались пройти к болельщикам на трибунах, но им запретили это делать, оттеснив обратно на поле.

    Такие действия были мотивированы соображениями безопасности, однако в английском клубе остались крайне недовольны решением ФИФА, назвав подобное поведение абсурдным и нелепым.

    • «Ливерпуль» впервые в истории стал победителем клубного чемпионата мира.
    • В прошлом сезоне команда выиграла Лигу чемпионов.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4622

      paracetamol 10 минут назад

      Там такой же дурдом, что и у нас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2892

      serppion 1 час назад

      И здесь санкции.

      0
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      Рейтинг: +1289

      Давид59 1 час назад

      Это мы уже проходили. Помню на "Петровском" ОМОН подобным занимался. И даже одного зенитовца электрошокером долбанули.

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      Рейтинг: +515

      sерж > Давид59 52 минуты назад

      в ростове дело было,или в нн.Лазовича долбанули

      1
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      Рейтинг: +1289

      Давид59 > sерж 33 минуты назад

      Да, точно. В Нижнем Новгороде.
      https://rg.ru/2011/06/19/electoshock-site.html

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