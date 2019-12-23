Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Daily Mail: «Ливерпулю» запретили праздновать с болельщиками победу в клубном чемпионате мира

Daily Mail: «Ливерпулю» запретили праздновать с болельщиками победу в клубном чемпионате мира

23 декабря 2019, 10:52
7

Представители ФИФА не дали игрокам и тренерам «Ливерпуля» отпраздновать победу в клубном чемпионате мира с фанатами, которые прилетели в Катар.

По информации Daily Mail, Юрген Клопп и футболисты мерсисайдской команды пытались пройти к болельщикам на трибунах, но им запретили это делать, оттеснив обратно на поле.

Такие действия были мотивированы соображениями безопасности, однако в английском клубе остались крайне недовольны решением ФИФА, назвав подобное поведение абсурдным и нелепым.

  • «Ливерпуль» впервые в истории стал победителем клубного чемпионата мира.
  • В прошлом сезоне команда выиграла Лигу чемпионов.

Источник: Daily Mail
Клубный чемпионат мира Ливерпуль
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1577088442
Это мы уже проходили. Помню на "Петровском" ОМОН подобным занимался. И даже одного зенитовца электрошокером долбанули.
Ответить
serppion
1577090305
И здесь санкции.
Ответить
paracetamol
1577093608
Там такой же дурдом, что и у нас.
Ответить
BRO_football
1577098744
Арабская страна. Там террористов полно. Кто знает, что в голове у этих арабов. Всё правильно сделали. Пострадает вдруг какой-нибудь футболист, а потом все будут обвинять ФИФА в необеспечении должной безопасности.
Ответить
mutabor0992
1577107488
Идиотизм!!!Нахрена тогда вообще играть?Забрать ЧМ к чертям!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+