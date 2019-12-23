Daily Mail: «Ливерпулю» запретили праздновать с болельщиками победу в клубном чемпионате мира

Представители ФИФА не дали игрокам и тренерам «Ливерпуля» отпраздновать победу в клубном чемпионате мира с фанатами, которые прилетели в Катар.

По информации Daily Mail, Юрген Клопп и футболисты мерсисайдской команды пытались пройти к болельщикам на трибунах, но им запретили это делать, оттеснив обратно на поле.

Такие действия были мотивированы соображениями безопасности, однако в английском клубе остались крайне недовольны решением ФИФА, назвав подобное поведение абсурдным и нелепым.