«Тоттенхэм» – о расизме в матче с «Челси»: «Начали официальное расследование»

«Тоттенхэм» на официальном сайте опубликовал сообщение по поводу расизма на матче 18-го тура АПЛ с «Челси» (0:2).

Главный судья Энтони Тэйлор приостанавливал игру из-за расизма со стороны болельщиков. К арбитру обратился защитник «Челси» Антонио Рюдигер, сообщивший, что фанаты «Тоттенхэма» изображали на трибунах обезьяньи жесты.

«Клуб вместе с «Челси» и их игроками начал официальное расследование. Расизм неприемлем в любой форме, и мы не потерпим его проявления на стадионе. Серьезно относимся к подобному и готовы применить самые жесткие санкции», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».

Матч «Тоттенхэм» – «Челси» был остановлен из-за расизма фанатов в адрес Рюдигера