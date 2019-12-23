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  • «Тоттенхэм» – о расизме в матче с «Челси»: «Начали официальное расследование»

«Тоттенхэм» – о расизме в матче с «Челси»: «Начали официальное расследование»

23 декабря 2019, 01:12
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«Тоттенхэм» на официальном сайте опубликовал сообщение по поводу расизма на матче 18-го тура АПЛ с «Челси» (0:2).

Главный судья Энтони Тэйлор приостанавливал игру из-за расизма со стороны болельщиков. К арбитру обратился защитник «Челси» Антонио Рюдигер, сообщивший, что фанаты «Тоттенхэма» изображали на трибунах обезьяньи жесты.

«Клуб вместе с «Челси» и их игроками начал официальное расследование. Расизм неприемлем в любой форме, и мы не потерпим его проявления на стадионе. Серьезно относимся к подобному и готовы применить самые жесткие санкции», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».

Матч «Тоттенхэм» – «Челси» был остановлен из-за расизма фанатов в адрес Рюдигера

Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Челси
Комментарии (3)
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Бухбух
1577065085
Интересно, а дисква стадика будет?
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Armani nn
1577070650
Как он во время игры,еще и расистов на стадионе выискивает?
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Boeung777
1577076555
Главные борцы с расизмом, ****.
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