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    Матч «Тоттенхэм» – «Челси» был остановлен из-за расизма фанатов в адрес Рюдигера

    Матч 18-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» (0:2) был приостановлен.

    Главный судья Энтони Тэйлор прервал игру из-за поведения болельщиков. К арбитру обратился защитник «Челси» Антонио Рюдигер, сообщивший, что фанаты «Тоттенхэма» изображали на трибунах обезьяньи жесты.

    После этого диктор стадиона призвал фанатов прекратить оскорбления в адрес футболиста.

    • «Челси» победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
    • В середине второго тайма команда Жозе Моуринью осталась в меньшинстве – красную карточку получил Хын-Мин Сон, сфоливший на Рюдигере.

    Источник: BBC

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1972

      SarJr 3 минуты назад

      но все равно для европейцев главными очагами расизма были и будут оставаться болгария и россия, а не англия и италия))))))))

      0
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      Рейтинг: +3375

      AtticusFinch 19 минут назад

      Из него Рюдигера - как из Моуринью балерина

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      Рейтинг: +782

      FENIX-SL 43 минуты назад

      ВОТ ЖЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ У ЛЮДЕЙ ТАМ - РЮДИГЕР

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