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  • Матч «Тоттенхэм» – «Челси» был остановлен из-за расизма фанатов в адрес Рюдигера

Матч «Тоттенхэм» – «Челси» был остановлен из-за расизма фанатов в адрес Рюдигера

22 декабря 2019, 22:24
8

Матч 18-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» (0:2) был приостановлен.

Главный судья Энтони Тэйлор прервал игру из-за поведения болельщиков. К арбитру обратился защитник «Челси» Антонио Рюдигер, сообщивший, что фанаты «Тоттенхэма» изображали на трибунах обезьяньи жесты.

После этого диктор стадиона призвал фанатов прекратить оскорбления в адрес футболиста.

  • «Челси» победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
  • В середине второго тайма команда Жозе Моуринью осталась в меньшинстве – красную карточку получил Хын-Мин Сон, сфоливший на Рюдигере.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Челси Рюдигер Антонио
Комментарии (8)
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ArReal
1577044656
Из него Рюдигера - как из Моуринью балерина
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Saracen Jr
1577045615
но все равно для европейцев главными очагами расизма были и будут оставаться болгария и россия, а не англия и италия))))))))
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bizhan10
1577046319
2025год .ЛЧ Африки. К арбитру (условный Лифадовсски) : меня назвали белым!!!!! Застрелен на месте за расизм. Вердикт: сам виноват
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Psih86
1577050213
А что удивляться, у петушиного клуба и фаны петухи...
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VVadic
1577054078
Рюдигер с немецкой фамилией - негр?
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portero
1577056423
негр должен в футбол играть , а не смотреть что обезьяны на трибунах изображают.
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