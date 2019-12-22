Матч «Тоттенхэм» – «Челси» был остановлен из-за расизма фанатов в адрес Рюдигера

Матч 18-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» (0:2) был приостановлен.

Главный судья Энтони Тэйлор прервал игру из-за поведения болельщиков. К арбитру обратился защитник «Челси» Антонио Рюдигер, сообщивший, что фанаты «Тоттенхэма» изображали на трибунах обезьяньи жесты.

После этого диктор стадиона призвал фанатов прекратить оскорбления в адрес футболиста.