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    Пиоли – о 0:5 от «Аталанты»: «Сегодня мы увидели ненастоящий «Милан». Нам всем нужно работать, начиная с меня»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал разгромное поражение в матче 18-го тура Серии А с «Аталантой» (0:5).

    «Сегодня мы увидели ненастоящий «Милан». В недавних матчах команда показывала сильную игру. Я должен взять часть вины на себя, потому что мы допустили ошибки и должны работать.

    Нам всем нужно работать. Начиная с меня, потому что сегодняшняя игра была намного ниже нужного уровня. Я знаю сильные и слабые стороны команды. Мы разрабатываем стратегию к зимнему трансферному окну

    Сегодняшняя игра могла произвести впечатление, что это наш первый совместный матч. Но это не так. Нам нужно вернуться к тому, что мы делали раньше, вспомнить матчи, которые проводили до этого. Очевидно, мы можем и должны добиться большего», – сказал Пиоли.

    • «Милан» идет на десятом месте в Серии А.
    • Пиоли работает в «Милане» с 9 октября.

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    Источник: Football Italia

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