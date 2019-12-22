Пиоли – о 0:5 от «Аталанты»: «Сегодня мы увидели ненастоящий «Милан». Нам всем нужно работать, начиная с меня»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал разгромное поражение в матче 18-го тура Серии А с «Аталантой» (0:5).

«Сегодня мы увидели ненастоящий «Милан». В недавних матчах команда показывала сильную игру. Я должен взять часть вины на себя, потому что мы допустили ошибки и должны работать.

Нам всем нужно работать. Начиная с меня, потому что сегодняшняя игра была намного ниже нужного уровня. Я знаю сильные и слабые стороны команды. Мы разрабатываем стратегию к зимнему трансферному окну

Сегодняшняя игра могла произвести впечатление, что это наш первый совместный матч. Но это не так. Нам нужно вернуться к тому, что мы делали раньше, вспомнить матчи, которые проводили до этого. Очевидно, мы можем и должны добиться большего», – сказал Пиоли.

«Милан» идет на десятом месте в Серии А.

Пиоли работает в «Милане» с 9 октября.

Серия А. «Аталанта» разгромила «Милан», забив пять безответных мячей

«Милан» потерпел крупнейшее поражение в Серии А с 1988 года