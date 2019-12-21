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  • Анчелотти: «Эвертон» – отличный клуб с богатой историей и страстными болельщиками»

Анчелотти: «Эвертон» – отличный клуб с богатой историей и страстными болельщиками»

21 декабря 2019, 14:52

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал свое назначение.

«Это отличный клуб с богатой историей и очень страстными болельщиками. У владельца и руководства клуба есть четкое видение по достижению успеха и трофеев. Это то, что мне нравится как тренеру, и я очень рад возможности возглавить команду, чтобы помочь воплотить это видение в жизнь.

По матчам за последние две недели я увидел, что игроки способны на многое. Данкан Фергюсон проделал большую работу. Сильная организация, дисциплина и правильная мотивация являются одними из ключевых составляющих футбола. Рад, что он будет частью моего штаба, чтобы вести команду вперед», – сказал Анчелотти.

Анчелотти возглавил «Эвертон»

Источник: Официальный сайт «Эвертона»
Англия. Премьер-лига Эвертон Анчелотти Карло
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