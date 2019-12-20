Журналист Короткин – о Соболеве: «Игрок на карандаше ЦСКА, но не исключены западные варианты»

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев может перейти в европейский клуб. Такой информацией обладает обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
«Применительно к ЦСКА фигурировал Соболев, но там не исключены западные варианты. Игрок на карандаше у селекционеров москвичей», – сказал журналист.
- «Крылья Советов» намерены удержать Соболева до конца сезона.
- Sport24 в ноябре сообщал, что на Соболева претендуют клубы из Англии, Италии, Германии и Турции, а «БИЗНЕС Online» утверждал, что форварда планируют подписать «Динамо» и «Локомотив».
- «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.