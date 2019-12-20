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  • Журналист Короткин – о Соболеве: «Игрок на карандаше ЦСКА, но не исключены западные варианты»

Журналист Короткин – о Соболеве: «Игрок на карандаше ЦСКА, но не исключены западные варианты»

20 декабря 2019, 20:20
6

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев может перейти в европейский клуб. Такой информацией обладает обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Применительно к ЦСКА фигурировал Соболев, но там не исключены западные варианты. Игрок на карандаше у селекционеров москвичей», – сказал журналист.

  • «Крылья Советов» намерены удержать Соболева до конца сезона.
  • Sport24 в ноябре сообщал, что на Соболева претендуют клубы из Англии, Италии, Германии и Турции, а «БИЗНЕС Online» утверждал, что форварда планируют подписать «Динамо» и «Локомотив».
  • «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (6)
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giluxa1963
1576862998
да кому он нужен
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shurik45
1576876318
Думаю,армейцам он бы не подошел. Уж слишком распиарили парня.
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paracetamol
1576923698
Соболеву тренер нормальный нужен, пока школы не хватает, а физические данные - отличные. Вот Божич довел его до известного уровня, а у Гвнчаренки закиснет.
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Томик
1576940883
Вместо Соболева ЦСКА купит из Белоруссии более дешёвого футболиста.
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