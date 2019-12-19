Лангле: «На «Камп Ноу» «Реал» приезжает защищаться, в отличие от «Бернабеу»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле после ничьей против «Реала» (0:0) прокомментировал столкновение с защитником мадридцев Рафаэлем Вараном.
«Можете думать, что хотите, но VAR принял решение, и его нужно принять.
Я пытался вынести мяч, задействовал ноги и тело, чтобы сделать это как можно дальше. Когда бил, то случайно коснулся до Варана.
Я не тот, кто любит бить игроков. Рафаэль – мой друг. Никаких злых намерений у меня не было.
На «Камп Ноу» «Реал» приезжает защищаться, в отличие от «Бернабеу», где они всегда должны побеждать», – заявил французский защитник.
- В первом тайме после одной из атак Мадрида Лангле при выносе мяча из штрафной площади шипами попал в бедро Варану, оставив тому рассечения.
- Главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес не стал проверять эпизод через VAR.
Источник: Mundo Deportivo