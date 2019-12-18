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    Лангле: «На «Камп Ноу» «Реал» приезжает защищаться, в отличие от «Бернабеу»

    Защитник «Барселоны» Клеман Лангле после ничьей против «Реала» (0:0) прокомментировал столкновение с защитником мадридцев Рафаэлем Вараном.

    «Можете думать, что хотите, но VAR принял решение, и его нужно принять.

    Я пытался вынести мяч, задействовал ноги и тело, чтобы сделать это как можно дальше. Когда бил, то случайно коснулся до Варана.

    Я не тот, кто любит бить игроков. Рафаэль – мой друг. Никаких злых намерений у меня не было.

    На «Камп Ноу» «Реал» приезжает защищаться, в отличие от «Бернабеу», где они всегда должны побеждать», – заявил французский защитник.

    • В первом тайме после одной из атак Мадрида Лангле при выносе мяча из штрафной площади шипами попал в бедро Варану, оставив тому рассечения.
    • Главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес не стал проверять эпизод через VAR.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      Proker 24 минуты назад

      Херню не говори,я бы его отпесдил бы,за эти слова..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1196

      FRZZ 42 минуты назад

      Вчера Барселона больше защищалась. Реал выглядел сильнее и свежее.

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