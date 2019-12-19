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  • Лангле: «На «Камп Ноу» «Реал» приезжает защищаться, в отличие от «Бернабеу»

Лангле: «На «Камп Ноу» «Реал» приезжает защищаться, в отличие от «Бернабеу»

19 декабря 2019, 10:18
8

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле после ничьей против «Реала» (0:0) прокомментировал столкновение с защитником мадридцев Рафаэлем Вараном.

«Можете думать, что хотите, но VAR принял решение, и его нужно принять.

Я пытался вынести мяч, задействовал ноги и тело, чтобы сделать это как можно дальше. Когда бил, то случайно коснулся до Варана.

Я не тот, кто любит бить игроков. Рафаэль – мой друг. Никаких злых намерений у меня не было.

На «Камп Ноу» «Реал» приезжает защищаться, в отличие от «Бернабеу», где они всегда должны побеждать», – заявил французский защитник.

  • В первом тайме после одной из атак Мадрида Лангле при выносе мяча из штрафной площади шипами попал в бедро Варану, оставив тому рассечения.
  • Главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес не стал проверять эпизод через VAR.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Реал Варан Рафаэль Лангле Клеман
Комментарии (8)
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Proker
1576741491
Херню не говори,я бы его отпесдил бы,за эти слова..
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Igreks
1576743347
да, вчера было видно кто на чьих воротах сидел!!! лол был бы еще Марсело и Азар
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RamosRM
1576753414
Вчера было очень заметно кто защищался и у кого очко смылело .Путаны не знали куда им деться))
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DeStar
1576759979
Ну обычно так и есть, но вчера редкое исключение .Барса защищалась и максимум что могла дойти до ворот, а там все. Я прямо удивлен был то, каким стилем играла барса, контроль мяча был, но только тогда когда реал не пресинговал, стоило им начать все, барса теряла мяч ,и рассчитывала только на контратаки, вообще-то месси был хорош и старался, и не в каждом матче он должен делать хет трики, остальные не фонтан, гризман ужасен, нулевый. что-то барса уже третий раз подряд промахивается с покупкой дорогих игроков, дембеле, коут и гризман.. Такое ощущение будто барсу изнутри разваливает руководство, держа гавно тренера и делая хорошие покупки, которые либо тренер не может раскрыть, либо они ему изначально не были нужны... не верю, что коут дембеле и гризман не могут заиграть, топ игроки же, .. .гнать вальверде стоит поганой метлой, даже при мартино играли лучше .
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Proker
1576763052
Если были бы 30годы,за эти твои слова тебе повесили бы.....)
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Barçist
1576776872
Ни один болельщик Барсы не доволен её выступлением,но болельщики Реала хвалят его.Вам нравится такая игра?Да нормальная Барса вынесла бы этот Реал.В полузащите Роберто(латераль) и Ракитич(грустит),на усиление выходит пожилой Видаль и ребёнок Фати,нулевой Суарес с Гризманном и сыграли в ничью,а по моментам равенство.
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