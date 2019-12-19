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  • Бутрагеньо – о фолах на Варане: «Мы в «Реале» сторонники VAR, но эта опция должна помогать арбитру»

Бутрагеньо – о фолах на Варане: «Мы в «Реале» сторонники VAR, но эта опция должна помогать арбитру»

19 декабря 2019, 06:19
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Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал ничейный исход Эль Класико против «Барселоны» (0:0).

«Вы знаете, что мы сторонники VAR, но эта опция должна помогать арбитру. Судьи не могут разглядеть точно все моменты. Для этого VAR и придумали. Он должен разрешать спорные эпизоды. Я был в недоумении, что арбитр не только не заметил два явных фола Клемана Лангле против Рафаэля Варана, но и даже не стал смотреть повтор. Мне трудно это объяснить», – заявил директор мадридцев.

  • Впервые за 17 лет Эль Класико завершилось со счетом 0:0.
  • В прошлый раз это случилось 6235 дней назад – 23 ноября 2002 года.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Варан Рафаэль Лангле Клеман
Комментарии (1)
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Давид59
1576741243
Говорят Газпром всё купил, а кто в Барселоне ВАР купил? Оба фола на Варане даже не смотрели!
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