«Спартак» объявил о начале сотрудничества с китайской провинцией Юньнань

«Спартак» начал сотрудничать с футбольной ассоциацией китайской провинции Юньнань, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились заключить специальное соглашение, согласно которому будет налажено сотрудничество в области развития футбола и продвижения бренда «Спартака» на территории юго-западной провинции Китая.

Планируется, что юньнаньская футбольная ассоциация будет направлять юных китайских игроков на стажировку в «Спартак». А московский клуб поделится с новыми партнерами опытом в области работы академии и подготовки кадров.

Также будет рассмотрена возможность проведения одного из зимних сборов «Спартака» на тренировочной базе в Куньмине.

«Подписание меморандума с футбольной ассоциацией провинции Юньнань – наш первый шаг на китайский рынок. Мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы местный болельщик познакомился с брендом «Спартака» и богатейшими традициями нашего клуба. Мы также будем стремиться привлекать к сотрудничеству спонсоров из числа китайских компаний. В целом мы весьма позитивно оцениваем перспективы взаимоотношений с футболом Китая», – прокомментировал достигнутые договоренности генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.