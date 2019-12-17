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  • «Спартак» объявил о начале сотрудничества с китайской провинцией Юньнань

«Спартак» объявил о начале сотрудничества с китайской провинцией Юньнань

17 декабря 2019, 22:16
19

«Спартак» начал сотрудничать с футбольной ассоциацией китайской провинции Юньнань, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились заключить специальное соглашение, согласно которому будет налажено сотрудничество в области развития футбола и продвижения бренда «Спартака» на территории юго-западной провинции Китая.

Планируется, что юньнаньская футбольная ассоциация будет направлять юных китайских игроков на стажировку в «Спартак». А московский клуб поделится с новыми партнерами опытом в области работы академии и подготовки кадров.

Также будет рассмотрена возможность проведения одного из зимних сборов «Спартака» на тренировочной базе в Куньмине.

«Подписание меморандума с футбольной ассоциацией провинции Юньнань – наш первый шаг на китайский рынок. Мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы местный болельщик познакомился с брендом «Спартака» и богатейшими традициями нашего клуба. Мы также будем стремиться привлекать к сотрудничеству спонсоров из числа китайских компаний. В целом мы весьма позитивно оцениваем перспективы взаимоотношений с футболом Китая», – прокомментировал достигнутые договоренности генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (19)
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VVM1964
1576613824
Ну вот скоро нам еще болельщиков прибудет , а если серьезно - если это будет приносить прибыль и привлечет к Спартаку внимание китайцев , то почему нет ?
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acer2003
1576614246
Ну все́, попре́т )
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ivanthebest
1576621412
Всё правильно. Тут либо у Томаса Цорна всё получится офигенно в Спартаке, либо будет полный провал. Чего-то среднего не дано. Мне нравится как он делает смелые шаги и не боится в Спартак привносить европейские механизмы. Вся РПЛ давно устарела и с точки зрения лимита и подготовки, и с точки зрения управленческой работы и продвижения бренда. Нужны перемены, а не вечное ссыкование как бы чего не вышло. Уже 10 лет футбол сочкует со своим лимитом. Родили кое-как обновление, но и то какое-то ущербное.
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RotBerg
1576623365
китайский спартак, с виду красивый, а качество гавно. Это они в тему)
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Дядя Серёжа
1576636549
Комментаторы на данной странице захлебнулись от злости и зависти. Клуб идёт вперёд от многомиллионной аудитории к миллиардной. Лягушки квакают, Спартак Чемпион.
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Добрый Бобер
1576649872
Ну а почему бы и нет?..
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Константинн
1576652331
Получше будет чем со смешариками сотрудничать...
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Mister_Tomsk
1576657033
Я вот одного не понимаю, спартак ради бабла будет ускоглазых учить? Вооот только потом не нойте, что у нас в сборной играть не кому) своих же нет) совсем)_))) су ка аж смешно.
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subbotaspartak
1576673072
Любое сотрудничество по детскому футболу Поднимает школу. Кто на этой странице в Спартак плюёт Никогда доброго и хорошего не поймёт. Они как хохлы на шоу у Соловьёва, Лишь бы обгадить любого.
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zigbert
1576681830
Все на взаимовыгодных условиях.
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