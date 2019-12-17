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    «Спартак» объявил о начале сотрудничества с китайской провинцией Юньнань

    «Спартак» начал сотрудничать с футбольной ассоциацией китайской провинции Юньнань, сообщает официальный сайт клуба.

    Стороны договорились заключить специальное соглашение, согласно которому будет налажено сотрудничество в области развития футбола и продвижения бренда «Спартака» на территории юго-западной провинции Китая.

    Планируется, что юньнаньская футбольная ассоциация будет направлять юных китайских игроков на стажировку в «Спартак». А московский клуб поделится с новыми партнерами опытом в области работы академии и подготовки кадров.

    Также будет рассмотрена возможность проведения одного из зимних сборов «Спартака» на тренировочной базе в Куньмине.

    «Подписание меморандума с футбольной ассоциацией провинции Юньнань – наш первый шаг на китайский рынок. Мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы местный болельщик познакомился с брендом «Спартака» и богатейшими традициями нашего клуба. Мы также будем стремиться привлекать к сотрудничеству спонсоров из числа китайских компаний. В целом мы весьма позитивно оцениваем перспективы взаимоотношений с футболом Китая», – прокомментировал достигнутые договоренности генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34417

      acer2003 9 минут назад

      Ну все́, попре́т )

      0
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      Рейтинг: +20176

      VVM1964 17 минут назад

      Ну вот скоро нам еще болельщиков прибудет , а если серьезно - если это будет приносить прибыль и привлечет к Спартаку внимание китайцев , то почему нет ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15161

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Первым делом туда надо отправить на "стажировку" пол-состава "лучших".

      0
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      Рейтинг: +1429

      upiter622 46 минут назад

      Самое место!)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3416

      Каратель 51 минуту назад

      Будем посмотреть что из этого получится.с али экспресс соглашение подпишите,спонсор вообще акуенный,а игрокам зарплаты платите подержанными зеонами)))

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