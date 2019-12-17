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    Новиков опубликовал видео с тренировки «Атлетико»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выложил в инстаграме видео тренировки футболистов «Атлетико».

    «Тренировка «Атлетико» Мадрид на центральном стадионе «Ванда Метрополитано», – подписал ролик Новиков. Динамовский тренер наблюдал с занятиями с трибуны.

    • Неделю назад Новиков с тренерами «Динамо» вылетел в Испанию для прохождения стажировки у тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
    • При Новикове «Динамо» провело семь матчей, в которых одержал четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение.
    • Клуб занимает восьмое место в таблице РПЛ перед зимней паузой.

    «Динамо»: «Новиков и его штаб неделю будут находиться в расположении «Атлетико»

    text

    Публикация от text (@kirill.novikov.official)

    Источник: инстаграм Кирилла Новикова

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