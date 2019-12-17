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Новиков опубликовал видео с тренировки «Атлетико»

17 декабря 2019, 15:04
3

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выложил в инстаграме видео тренировки футболистов «Атлетико».

«Тренировка «Атлетико» Мадрид на центральном стадионе «Ванда Метрополитано», – подписал ролик Новиков. Динамовский тренер наблюдал с занятиями с трибуны.

  • Неделю назад Новиков с тренерами «Динамо» вылетел в Испанию для прохождения стажировки у тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
  • При Новикове «Динамо» провело семь матчей, в которых одержал четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение.
  • Клуб занимает восьмое место в таблице РПЛ перед зимней паузой.

«Динамо»: «Новиков и его штаб неделю будут находиться в расположении «Атлетико»

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Публикация от text (@kirill.novikov.official)

Источник: инстаграм Кирилла Новикова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Атлетико Симеоне Диего Новиков Кирилл
Комментарии (3)
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Старина Хэнк
1576587807
Полезная командировка........
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portero
1576594739
Это шпаргалка учебное пособие, стажировка и обучение это прикольно
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FanatSerj
1576650537
Ну молодцом, как говориться учиться никогда не поздно.
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