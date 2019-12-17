Новиков опубликовал видео с тренировки «Атлетико»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выложил в инстаграме видео тренировки футболистов «Атлетико».

«Тренировка «Атлетико» Мадрид на центральном стадионе «Ванда Метрополитано», – подписал ролик Новиков. Динамовский тренер наблюдал с занятиями с трибуны.

Неделю назад Новиков с тренерами «Динамо» вылетел в Испанию для прохождения стажировки у тренера «Атлетико» Диего Симеоне .

. При Новикове «Динамо» провело семь матчей, в которых одержал четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение.

Клуб занимает восьмое место в таблице РПЛ перед зимней паузой.

«Динамо»: «Новиков и его штаб неделю будут находиться в расположении «Атлетико»