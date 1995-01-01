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    «Динамо»: «Новиков и его штаб неделю будут находиться в расположении «Атлетико»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков вылетел в Испанию, где во время зимнего перерыва в РПЛ будет проходить стажировку у тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

    Новиков отправился в Испанию вместе со своим штабом – Виталием Гришиным, Юрием Бавыкиным и Дмитрием Изотовым.

    «Динамовские специалисты неделю будут находиться в расположении мадридского «Атлетико», где вживую ознакомятся с тренировочным циклом команды Диего Симеоне, пообщаются с главным тренером «матрасников», а также изучат работу молодежной команды и академии испанского гранда», – сообщает пресс-служба «Динамо».

    • При Новикове «Динамо» провело семь матчей, в которых одержал четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение.
    • Клуб занимает восьмое место в таблице РПЛ перед зимней паузой.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +228

      Patriot58 23 минуты назад

      Не подведи, Кирилл!

      0
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      Рейтинг: +199

      Best_forever 25 минут назад

      Соедини в себе тренера Симеоне и отвагу и удаль своего отца! И тогда соперникам, платящим в нашем чемпе судьям, придется башлять им в разы больше и ... они (судьи) будут на тебя молиться!

      1
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      Рейтинг: +872

      evgevg13 55 минут назад

      Успехов!

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