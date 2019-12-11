«Динамо»: «Новиков и его штаб неделю будут находиться в расположении «Атлетико»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков вылетел в Испанию, где во время зимнего перерыва в РПЛ будет проходить стажировку у тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Новиков отправился в Испанию вместе со своим штабом – Виталием Гришиным, Юрием Бавыкиным и Дмитрием Изотовым.

«Динамовские специалисты неделю будут находиться в расположении мадридского «Атлетико», где вживую ознакомятся с тренировочным циклом команды Диего Симеоне, пообщаются с главным тренером «матрасников», а также изучат работу молодежной команды и академии испанского гранда», – сообщает пресс-служба «Динамо».