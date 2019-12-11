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  • «Динамо»: «Новиков и его штаб неделю будут находиться в расположении «Атлетико»

«Динамо»: «Новиков и его штаб неделю будут находиться в расположении «Атлетико»

11 декабря 2019, 15:31
4

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков вылетел в Испанию, где во время зимнего перерыва в РПЛ будет проходить стажировку у тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Новиков отправился в Испанию вместе со своим штабом – Виталием Гришиным, Юрием Бавыкиным и Дмитрием Изотовым.

«Динамовские специалисты неделю будут находиться в расположении мадридского «Атлетико», где вживую ознакомятся с тренировочным циклом команды Диего Симеоне, пообщаются с главным тренером «матрасников», а также изучат работу молодежной команды и академии испанского гранда», – сообщает пресс-служба «Динамо».

  • При Новикове «Динамо» провело семь матчей, в которых одержал четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение.
  • Клуб занимает восьмое место в таблице РПЛ перед зимней паузой.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Атлетико Симеоне Диего Новиков Кирилл
Комментарии (4)
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evgevg13
1576068656
Успехов!
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Best_forever
1576070486
Соедини в себе тренера Симеоне и отвагу и удаль своего отца! И тогда соперникам, платящим в нашем чемпе судьям, придется башлять им в разы больше и ... они (судьи) будут на тебя молиться!
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mihail200606
1576088922
Неделю мало..
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zigbert
1576154698
Тут главное вынести для себя что то полезное.
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