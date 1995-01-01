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    Джикия: «Зенит» – чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает, что еще рано говорить о чемпионстве «Зенита».

    «Зенит» — чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста. Нынешний сезон? Он ещe не закончен. Я все подсчeты буду проводить в мае. Или чуть раньше, если кто-то досрочно выиграет золото.

    Что касается отрыва в 10 очков от второго места, посмотрим, что будет после сборов. Может, чей-то порыв иссякнет. Не хочу никого заранее называть чемпионом, прогнозировать что-либо, поздравлять кого-либо. Вот когда кто-то выиграет золото, тогда и поздравлю знакомых ребят, напишу им с удовольствием», – сказал Джикия.

    • «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 45 очков к зимнему перерыву.
    • «Спартак» занимает десятое место – 22 балла.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3379

      Дядя Серёжа 27 минут назад

      Спартак Чемпион! А первенство страны может выиграть каждый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1120

      SPbZenit12 47 минут назад

      Журналюги опять мочат? Нах это спрашивать у игрока Спартака? И опять так рано начинают медали вешать..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1220

      Давид59 2 часа назад

      Желаю Джикия в мае подсчитать и не прослезиться.

      -1
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      Рейтинг: +1947

      Борат > Давид59 1 час назад

      да он бабки федуна на своём счёте посчитает и ему всё по барабану!
      клал он на ромбик кучу коричневую, обычный гастролёр!
      гы-гы

      1
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      Рейтинг: +4606

      paracetamol 2 часа назад

      Спердяк - чемпион! В ФНЛ.

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