Джикия: «Зенит» – чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста»

Спартак Чемпион! А первенство страны может выиграть каждый.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает, что еще рано говорить о чемпионстве «Зенита».
«Зенит» — чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста. Нынешний сезон? Он ещe не закончен. Я все подсчeты буду проводить в мае. Или чуть раньше, если кто-то досрочно выиграет золото.
Что касается отрыва в 10 очков от второго места, посмотрим, что будет после сборов. Может, чей-то порыв иссякнет. Не хочу никого заранее называть чемпионом, прогнозировать что-либо, поздравлять кого-либо. Вот когда кто-то выиграет золото, тогда и поздравлю знакомых ребят, напишу им с удовольствием», – сказал Джикия.
- «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 45 очков к зимнему перерыву.
- «Спартак» занимает десятое место – 22 балла.