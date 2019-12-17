Джикия: «Зенит» – чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает, что еще рано говорить о чемпионстве «Зенита».

«Зенит» — чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста. Нынешний сезон? Он ещe не закончен. Я все подсчeты буду проводить в мае. Или чуть раньше, если кто-то досрочно выиграет золото.

Что касается отрыва в 10 очков от второго места, посмотрим, что будет после сборов. Может, чей-то порыв иссякнет. Не хочу никого заранее называть чемпионом, прогнозировать что-либо, поздравлять кого-либо. Вот когда кто-то выиграет золото, тогда и поздравлю знакомых ребят, напишу им с удовольствием», – сказал Джикия.