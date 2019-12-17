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Джикия: «Зенит» – чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста»

17 декабря 2019, 09:24
8

Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает, что еще рано говорить о чемпионстве «Зенита».

«Зенит» — чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста. Нынешний сезон? Он ещe не закончен. Я все подсчeты буду проводить в мае. Или чуть раньше, если кто-то досрочно выиграет золото.

Что касается отрыва в 10 очков от второго места, посмотрим, что будет после сборов. Может, чей-то порыв иссякнет. Не хочу никого заранее называть чемпионом, прогнозировать что-либо, поздравлять кого-либо. Вот когда кто-то выиграет золото, тогда и поздравлю знакомых ребят, напишу им с удовольствием», – сказал Джикия.

  • «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 45 очков к зимнему перерыву.
  • «Спартак» занимает десятое место – 22 балла.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Джикия Георгий
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1576564105
Спердяк - чемпион! В ФНЛ.
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Давид59
1576564997
Желаю Джикия в мае подсчитать и не прослезиться.
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SPbZenit12
1576569412
Журналюги опять мочат? Нах это спрашивать у игрока Спартака? И опять так рано начинают медали вешать..
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Дядя Серёжа
1576570661
Спартак Чемпион! А первенство страны может выиграть каждый.
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ilichkadr
1576579700
Оказывается "великий" Гуру все подсчeты будет проводить в мае!? Как бы в мае не оказаться у разбитого корыта, выброшенного за пределы свинарника.
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