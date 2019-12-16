Агент Роналду: «Несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не заслуживал «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

«Роналду – лучший игрок мирового футбола. До него сборная Португалии ничего не выигрывала, а с ним стала чемпионом Европы и одержала победу в Лиге наций. Он изменил мировой футбол. Раньше, когда кто-то упоминал Португалию, все думали о маленькой стране, но Криштиану это изменил. Думаю, в следующем году Роналду достигнет отметки в 110 голов за национальную команду. Я верю, что он выиграет «Золотой мяч».

Несправедливо, что Месси завоевал награду в этом году. Роналду выиграл Лигу наций. Но такова жизнь. Думаю, если бы он всe ещe выступал за «Реал», он бы выиграл приз. Роналду – чемпион, и он знает, что делать, чтобы одержать победу в 2020 году», – сказал Мендеш.