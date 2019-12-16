Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Агент Роналду: «Несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч»

    Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не заслуживал «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

    «Роналду – лучший игрок мирового футбола. До него сборная Португалии ничего не выигрывала, а с ним стала чемпионом Европы и одержала победу в Лиге наций. Он изменил мировой футбол. Раньше, когда кто-то упоминал Португалию, все думали о маленькой стране, но Криштиану это изменил. Думаю, в следующем году Роналду достигнет отметки в 110 голов за национальную команду. Я верю, что он выиграет «Золотой мяч».

    Несправедливо, что Месси завоевал награду в этом году. Роналду выиграл Лигу наций. Но такова жизнь. Думаю, если бы он всe ещe выступал за «Реал», он бы выиграл приз. Роналду – чемпион, и он знает, что делать, чтобы одержать победу в 2020 году», – сказал Мендеш.

    • Месси победил в голосовании, опередив защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка на 7 баллов.
    • Роналду замкнул тройку сильнейших.
    • У аргентинца теперь шесть «Золотых мячей», у португальца – пять.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2019 23:48
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      Питерский князь 52 минуты назад

      Б.ля, это комментарий надо было оставлять, после победы в ЛЧ.
      А так, пердешь на ветру!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      petr69 1 час назад

      Роналду должен был получить в 2018 100% , обвинили в неблаговидном и это сыграло, в 2019 не заслужил. Месси также не заслужил. Обладатель Ван Дейк

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1601

      koli4ka 1 час назад

      Жорже,поздно пить боржоми,мячик то уже отдали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8939

      Cules2013 1 час назад

      Мендеш, Селюк и Райола - прямо троица психбольных. Первый влюбился походу в Роналду, второй просто неадекват, а Райола патологический лжец и накопитель. Отличная характеристика бизнеса в современном футболе.
      Роналду крут, кто спорит, но победа в Лиге Наций стоит ЗМ - шта??? Дичайший бред, даже с позиции того, какой статус у этого турнира. Про то, что ЗМ индивидуальная награда и даётся за календарный год, а не за заслуги 5-летней давности - это вообще молчу.
      До Роналду Португалия была никем? Это ниже всех плинтусов адекватности такое заявлять.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13138

      bset 1 час назад

      Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал сотрудничество форварда «Зенита» Артема Дзюбы с футбольным агентом Жорже Мендешем.

      Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьевке Лиги чемпионов, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?». Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?». Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74818
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru