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  • Агент Роналду: «Несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч»

Агент Роналду: «Несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч»

16 декабря 2019, 23:48
14

Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не заслуживал «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

«Роналду – лучший игрок мирового футбола. До него сборная Португалии ничего не выигрывала, а с ним стала чемпионом Европы и одержала победу в Лиге наций. Он изменил мировой футбол. Раньше, когда кто-то упоминал Португалию, все думали о маленькой стране, но Криштиану это изменил. Думаю, в следующем году Роналду достигнет отметки в 110 голов за национальную команду. Я верю, что он выиграет «Золотой мяч».

Несправедливо, что Месси завоевал награду в этом году. Роналду выиграл Лигу наций. Но такова жизнь. Думаю, если бы он всe ещe выступал за «Реал», он бы выиграл приз. Роналду – чемпион, и он знает, что делать, чтобы одержать победу в 2020 году», – сказал Мендеш.

  • Месси победил в голосовании, опередив защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка на 7 баллов.
  • Роналду замкнул тройку сильнейших.
  • У аргентинца теперь шесть «Золотых мячей», у португальца – пять.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Мендеш Жорже
Комментарии (14)
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bset
1576530018
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал сотрудничество форварда «Зенита» Артема Дзюбы с футбольным агентом Жорже Мендешем. Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьевке Лиги чемпионов, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?». Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?». Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь!
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Cules2013
1576530084
Мендеш, Селюк и Райола - прямо троица психбольных. Первый влюбился походу в Роналду, второй просто неадекват, а Райола патологический лжец и накопитель. Отличная характеристика бизнеса в современном футболе. Роналду крут, кто спорит, но победа в Лиге Наций стоит ЗМ - шта??? Дичайший бред, даже с позиции того, какой статус у этого турнира. Про то, что ЗМ индивидуальная награда и даётся за календарный год, а не за заслуги 5-летней давности - это вообще молчу. До Роналду Португалия была никем? Это ниже всех плинтусов адекватности такое заявлять.
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petr69
1576530555
Роналду должен был получить в 2018 100% , обвинили в неблаговидном и это сыграло, в 2019 не заслужил. Месси также не заслужил. Обладатель Ван Дейк
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Дядя Серёжа
1576545101
Опустил свою страну до уровня одного человека, не всеми любимого. до сих пор помню как в предыдущем отборе валялся на траве в играх с нами и смотрел на судью глазами кота из Шрека. Мелкая страна, мелкие люди.
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mihail200606
1576556496
Вонь португальская началась..
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wobaekat
1576561209
Несправедливо, что Роналду получил награду игроку сезона в Серии А
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BRO_football
1576563838
Ну как бы Роналду тоже в этом году не заслужил Золотой мяч. Лига Наций такой себе турнир. Никто его всерьёз не воспринимает. А Ювентус был силён и без Роналду.
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panmon
1576565054
Согласен, что Месси странный выбор, но Роналду явно играл хуже этот год. Нужно было выводить какие-то новые лица. Например кого-то из Ливерпуля
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Давид59
1576568636
Ворчание старого пер............тугальца
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Hektor 84
1576594277
А что сказала бабушка роналду?
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