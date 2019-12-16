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  • Ахметов: «Я подумал: почему бы не изобразить Человека-паука на бутсах? Может, мяч будет лучше липнуть к ноге»

Ахметов: «Я подумал: почему бы не изобразить Человека-паука на бутсах? Может, мяч будет лучше липнуть к ноге»

16 декабря 2019, 12:21
5

Сборная России в твиттере рассказала о бутсах полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, на которых изображен Человек-паук.

«Ильзат помогает детдому в Казани и любит делать добро. Во время одной из акций он навестил детишек в больнице – там футболисты переодевались в супергероев. Ахметову достался Человек-паук, и образ очень понравился игроку», – сообщает пресс-служба сборной.

После посещения больницы Ахметов заказал себе бутсы с супергероем.

«Мне по душе этот персонаж, а племяшка вообще тащится от паука. Вот я и подумал: почему бы не изобразить его на бутсах? Может, мяч будет лучше липнуть к ноге», – приводит пресс-служба слова Ахметова.

  • Ахметов сыграл за сборную России семь матчей.
  • В этом сезоне РПЛ 21-летний хавбек провел 19 игр, забил два мяча и отдал один ассист.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Ахметов Ильзат
Комментарии (5)
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AHTUNGBOL
1576488327
То что помогают больным детям, это очень хорошо. Но вот вера в нарисованного персонажа на бутсах, что он поможет играть, это похоже на маразм...
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Давид59
1576490326
Всё правильно! И ещё Т-34 надо на бутсах изобразить! Тогда всех сомнём!
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Lester84
1576493851
Лучше тогда суперклеем намазывать бутсы перед игрой
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ALEX ML
1576505600
Рисунок это может хорошо, но что бы мяч лучше лип надо тренироваться много
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