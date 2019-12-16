Ахметов: «Я подумал: почему бы не изобразить Человека-паука на бутсах? Может, мяч будет лучше липнуть к ноге»

Сборная России в твиттере рассказала о бутсах полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, на которых изображен Человек-паук.

«Ильзат помогает детдому в Казани и любит делать добро. Во время одной из акций он навестил детишек в больнице – там футболисты переодевались в супергероев. Ахметову достался Человек-паук, и образ очень понравился игроку», – сообщает пресс-служба сборной.

После посещения больницы Ахметов заказал себе бутсы с супергероем.

«Мне по душе этот персонаж, а племяшка вообще тащится от паука. Вот я и подумал: почему бы не изобразить его на бутсах? Может, мяч будет лучше липнуть к ноге», – приводит пресс-служба слова Ахметова.

Ахметов сыграл за сборную России семь матчей.

В этом сезоне РПЛ 21-летний хавбек провел 19 игр, забил два мяча и отдал один ассист.