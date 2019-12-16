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    Ахметов: «Я подумал: почему бы не изобразить Человека-паука на бутсах? Может, мяч будет лучше липнуть к ноге»

    Сборная России в твиттере рассказала о бутсах полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, на которых изображен Человек-паук.

    «Ильзат помогает детдому в Казани и любит делать добро. Во время одной из акций он навестил детишек в больнице – там футболисты переодевались в супергероев. Ахметову достался Человек-паук, и образ очень понравился игроку», – сообщает пресс-служба сборной.

    После посещения больницы Ахметов заказал себе бутсы с супергероем.

    «Мне по душе этот персонаж, а племяшка вообще тащится от паука. Вот я и подумал: почему бы не изобразить его на бутсах? Может, мяч будет лучше липнуть к ноге», – приводит пресс-служба слова Ахметова.

    • Ахметов сыграл за сборную России семь матчей.
    • В этом сезоне РПЛ 21-летний хавбек провел 19 игр, забил два мяча и отдал один ассист.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1204

      Давид59 30 минут назад

      Всё правильно! И ещё Т-34 надо на бутсах изобразить! Тогда всех сомнём!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +974

      AHTUNGBOL 1 час назад

      То что помогают больным детям, это очень хорошо. Но вот вера в нарисованного персонажа на бутсах, что он поможет играть, это похоже на маразм...

      0
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      ...
      Рейтинг: +13114

      bset > AHTUNGBOL 38 минут назад

      У нас половина страны в выдуманного персонажа верит. И что теперь, всех в психушку?

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