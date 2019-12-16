«МЮ» включает в заявку на игру выпускников своей академии 4 тысячи матчей подряд

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура АПЛ.
Эта игра стала 4000-й подряд, когда в заявку манкунианцев включен хотя бы один выпускник их академии. Эта серия длится с 1937 года.
В матче против «Эвертона» в заявке «МЮ» находились Джесси Лингард, Андреас Перейра, Скотт Мактоминей, Мэйсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд и Аксель Туанзебе.
- «Манчестер Юнайтед» – лидер по числу побед в чемпионате Англии. Клуб выигрывал турнир 20 раз.
- В этом сезоне команда занимает шестое место в таблице.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»