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  • «МЮ» включает в заявку на игру выпускников своей академии 4 тысячи матчей подряд

«МЮ» включает в заявку на игру выпускников своей академии 4 тысячи матчей подряд

16 декабря 2019, 01:22
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«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура АПЛ.

Эта игра стала 4000-й подряд, когда в заявку манкунианцев включен хотя бы один выпускник их академии. Эта серия длится с 1937 года.

В матче против «Эвертона» в заявке «МЮ» находились Джесси Лингард, Андреас Перейра, Скотт Мактоминей, Мэйсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд и Аксель Туанзебе.

  • «Манчестер Юнайтед» – лидер по числу побед в чемпионате Англии. Клуб выигрывал турнир 20 раз.
  • В этом сезоне команда занимает шестое место в таблице.

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (1)
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Sky Spartak
1576469721
Молодцы. Правильный подход и хорошая традиция.
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