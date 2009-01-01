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    «МЮ» включает в заявку на игру выпускников своей академии 4 тысячи матчей подряд

    «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура АПЛ.

    Эта игра стала 4000-й подряд, когда в заявку манкунианцев включен хотя бы один выпускник их академии. Эта серия длится с 1937 года.

    В матче против «Эвертона» в заявке «МЮ» находились Джесси Лингард, Андреас Перейра, Скотт Мактоминей, Мэйсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд и Аксель Туанзебе.

    • «Манчестер Юнайтед» – лидер по числу побед в чемпионате Англии. Клуб выигрывал турнир 20 раз.
    • В этом сезоне команда занимает шестое место в таблице.

    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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