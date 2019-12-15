Хендерсон – четвертый футболист, выигравший с «Ливерпулем» 150 матчей в АПЛ

Победа над «Уотфордом» (2:0) в матче 17-го тура АПЛ стала 150-й для Джордана Хендерсона в чемпионате в качестве игрока «Ливерпуля».

Ранее данная отметка покорялась только трем футболистам – Сами Хююпе, Джейми Каррагеру и Стивену Джеррарду.

При этом у Хендерсона лучший процент победных матчей в составе мерсисайдцев по сравнению с вышеперечисленными игроками – 59%. Хююпя выиграл 54% поединков, Джеррард – 52%, Каррагер – 51%.