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    Хендерсон – четвертый футболист, выигравший с «Ливерпулем» 150 матчей в АПЛ

    Победа над «Уотфордом» (2:0) в матче 17-го тура АПЛ стала 150-й для Джордана Хендерсона в чемпионате в качестве игрока «Ливерпуля».

    Ранее данная отметка покорялась только трем футболистам – Сами Хююпе, Джейми Каррагеру и Стивену Джеррарду.

    При этом у Хендерсона лучший процент победных матчей в составе мерсисайдцев по сравнению с вышеперечисленными игроками – 59%. Хююпя выиграл 54% поединков, Джеррард – 52%, Каррагер – 51%.

    • Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года.
    • Всего он провел 346 матчей, забил 26 голов и сделал 47 ассистов.

    Источник: Goal.com

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