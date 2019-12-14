«Ливерпуль» – «Уотфорд»: последние три очных матча ливерпульцы выиграли с общим счетом 13:0

В 15:30 по Москве начнется матч 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Уотфордом». За последние три очных встречи ливерпульцы не пропустили ни одного гола, общий счет – 13:0.
«Уотфорд» в таблице идет на последнем месте. «Ливерпуль» лидирует с восьмиочковым отрывом от второго места.
- «Ливерпуль» после матча отправляется в Катар на клубный чемпионат мира.
- На текущей неделе ливерпульцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
- «Уотфорд» отстает от спасительного 17-го места на шесть очков.
Источник: Бомбардир.ру