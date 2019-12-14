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  • «Ливерпуль» – «Уотфорд»: последние три очных матча ливерпульцы выиграли с общим счетом 13:0

«Ливерпуль» – «Уотфорд»: последние три очных матча ливерпульцы выиграли с общим счетом 13:0

14 декабря 2019, 12:35

В 15:30 по Москве начнется матч 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Уотфордом». За последние три очных встречи ливерпульцы не пропустили ни одного гола, общий счет – 13:0.

«Уотфорд» в таблице идет на последнем месте. «Ливерпуль» лидирует с восьмиочковым отрывом от второго места.

  • «Ливерпуль» после матча отправляется в Катар на клубный чемпионат мира.
  • На текущей неделе ливерпульцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
  • «Уотфорд» отстает от спасительного 17-го места на шесть очков.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Уотфорд
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