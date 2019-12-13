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  • Черчесов – о VAR: «Футболисты ждут – и после пяти минут уже не знают, радоваться голу или нет»

Черчесов – о VAR: «Футболисты ждут – и после пяти минут уже не знают, радоваться голу или нет»

13 декабря 2019, 12:12
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к использованию системы VAR.

«Я знаю, что будет судейская реформа, но пока не погружен в детали. Главное, чтобы она принесла пользу. Что касается VAR, то недавно был на матче «Динамо»«Ростов», смотрел ряд других игр. На мой взгляд, длительные паузы никому не идут на пользу. Пропадает динамика игры, ее ритм. Если в течение пяти минут арбитры на поле и у видеоэкранов не могут определить, был пенальти или нет, то не стоит его назначать.

В этом плане нужно быстрее до конца понять, как и на что реагировать, сколько времени смотреть эпизоды. Хорошо, что с VAR можно исправить грубые ошибки арбитров, но сегодня мы видим чрезмерное затягивание времени. Футболисты ждут – и после пяти минут уже не знают, радоваться им или нет. Эмоций нет ни у той команды, ни у другой. Это же плохо. Но, наверное, соответствующие специалисты сейчас думают, как все сделать более четко и грамотно», – сказал Черчесов.

  • Система видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в РПЛ 21 июля.
  • РФС и «Матч ТВ» получили награду за организацию системы VAR в России.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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vladimir-7
1576229819
Вот досрочно определят (назначат) чемпиона России по футболу и полевой судья с VAR заработают с бешеной скоростью.
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Агасфер
1576238298
Ну что гундишь,такой плаксивый?- А ну,давай пляши; ВАР-дерьмо,но перспективы о-о-очень хороши!!!
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