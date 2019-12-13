Черчесов – о VAR: «Футболисты ждут – и после пяти минут уже не знают, радоваться голу или нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к использованию системы VAR.

«Я знаю, что будет судейская реформа, но пока не погружен в детали. Главное, чтобы она принесла пользу. Что касается VAR, то недавно был на матче «Динамо» – «Ростов», смотрел ряд других игр. На мой взгляд, длительные паузы никому не идут на пользу. Пропадает динамика игры, ее ритм. Если в течение пяти минут арбитры на поле и у видеоэкранов не могут определить, был пенальти или нет, то не стоит его назначать.

В этом плане нужно быстрее до конца понять, как и на что реагировать, сколько времени смотреть эпизоды. Хорошо, что с VAR можно исправить грубые ошибки арбитров, но сегодня мы видим чрезмерное затягивание времени. Футболисты ждут – и после пяти минут уже не знают, радоваться им или нет. Эмоций нет ни у той команды, ни у другой. Это же плохо. Но, наверное, соответствующие специалисты сейчас думают, как все сделать более четко и грамотно», – сказал Черчесов.