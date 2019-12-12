РФС и «Матч ТВ» получили награду за организацию системы VAR в России

В незаявочной номинации BISPO Awards 2019 «Лучшее решение в производстве и трансляции спортивного медиаконтента» победу одержал РФС вместе с «Матч ТВ» и Hawk-Eye.

Награда была получена за организацию системы VAR в России. На победу в номинации также претендовали сервис «Okko Sport» (Rambler Group) с трансляцией игр АПЛ, InStat, UFC TV, Яндекс.Эфир c производством трансляций игр ФНЛ, премиальный канал о российском футболе «Матч Премьер».

Система видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в РПЛ 21 июля.

РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года



