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  • РФС и «Матч ТВ» получили награду за организацию системы VAR в России

РФС и «Матч ТВ» получили награду за организацию системы VAR в России

12 декабря 2019, 17:37
21

В незаявочной номинации BISPO Awards 2019 «Лучшее решение в производстве и трансляции спортивного медиаконтента» победу одержал РФС вместе с «Матч ТВ» и Hawk-Eye.

Награда была получена за организацию системы VAR в России. На победу в номинации также претендовали сервис «Okko Sport» (Rambler Group) с трансляцией игр АПЛ, InStat, UFC TV, Яндекс.Эфир c производством трансляций игр ФНЛ, премиальный канал о российском футболе «Матч Премьер».

  • Система видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в РПЛ 21 июля.

РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (21)
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ufos73
1576164262
РФС и Канделаки ТВ встали в позу 69 а газпром держал свечку
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shurik45
1576164313
Ну кто бы сомневался ? Лучшие ,нах ))
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aaaaahhhh
1576165763
вар убивает футбол.
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filosof sparty
1576167256
Долбанный цирк...
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DOCTOR PENALTY
1576167299
Получили премии за мракобесие.
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guron88
1576168562
Это насмешка такая утончённая ?
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Антибиотик
1576172567
За такую работу ВАР в РПЛ нужно руки отрубать и глаза выкалывать.
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Dizgen
1576172845
Позорники б л ядь
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AtticusFinch1
1576187974
Премию за трансляцию биатлона и бокса в середине матче им дали?
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НИКиколай
1576240669
За что?????????????????????????????За то что ВАР 5 минут рассматривают,Или за то что ВАР в РОССИИ и в Европе абсолютно разные понятия...у нас всё зависит от человеческого фактора..с поля сняли И ВАР посадили....и там и там бабло рубят...надо На ВАР сажать иностранных специалистов не аганжируемых,и независимых!!!только тогда будет польза от ВАР!!!
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