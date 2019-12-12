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    РФС и «Матч ТВ» получили награду за организацию системы VAR в России

    В незаявочной номинации BISPO Awards 2019 «Лучшее решение в производстве и трансляции спортивного медиаконтента» победу одержал РФС вместе с «Матч ТВ» и Hawk-Eye.

    Награда была получена за организацию системы VAR в России. На победу в номинации также претендовали сервис «Okko Sport» (Rambler Group) с трансляцией игр АПЛ, InStat, UFC TV, Яндекс.Эфир c производством трансляций игр ФНЛ, премиальный канал о российском футболе «Матч Премьер».

    • Система видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в РПЛ 21 июля.

    РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +201

      gencha19 7 минут назад

      Награда нашла героев.

      0
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      Рейтинг: +2018

      Fancyfall 10 минут назад

      вызывает вопрос вменяемость тех, кто подал заявку на участие...

      0
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      Рейтинг: +22277

      gol_kak_sokol 10 минут назад

      Чтобы было понятно, один из руководителей этой премии - директор Газпромнефти.
      В жюри, присудившем премию Матч ТВ, два человека из пяти - руководители Матч ТВ и генеральный директор БК Зенит.
      По сути сами себе выписали премию, и, наверное, деньгами тоже получат.
      Это стыд и позор, когда жюри само себе выписывает премии при участии Газпрома и синита. Всюду обман.

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      Рейтинг: +906

      Серж 69 17 минут назад

      Интересно,тех кто вручал,на вменяемость проверяли?

      0
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      Рейтинг: +1356

      Decorhome 20 минут назад

      В последнее время VAR, больше произносят чем гол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8820

      KLIM777 30 минут назад

      Классно награждать, когда нет ни одного конкурента

      2
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