Берг: «Игроки «Краснодара» ожидали большего друг от друга»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе».

Российский клуб проиграл в этой встрече со счетом 0:3 и не смог выйти в плей-офф турнира.

«Краснодар» нанес лишь один удар в створ ворот соперника за всю игру.

«У нас были шансы до 75-й минуты. Да, кроме одной подачи в первом тайме, вспомнить стопроцентные моменты сложно.

Мы ожидали большего друг от друга и гораздо более приятного результата. Но 0:3, конечно, это очень плохо», – сказал Берг.