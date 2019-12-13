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Берг: «Игроки «Краснодара» ожидали большего друг от друга»

13 декабря 2019, 09:42
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Нападающий «Краснодара» Маркус Берг подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе».

  • Российский клуб проиграл в этой встрече со счетом 0:3 и не смог выйти в плей-офф турнира.
  • «Краснодар» нанес лишь один удар в створ ворот соперника за всю игру.

«У нас были шансы до 75-й минуты. Да, кроме одной подачи в первом тайме, вспомнить стопроцентные моменты сложно.

Мы ожидали большего друг от друга и гораздо более приятного результата. Но 0:3, конечно, это очень плохо», – сказал Берг.

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Краснодар Берг Маркус
Комментарии (1)
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Жорик кекс обжорик
1576222194
как бы кто не говорил, Берг игрок может и хороший, но не подходит он под тактику и схему Краснодара....
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