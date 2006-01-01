Берг: «Игроки «Краснодара» ожидали большего друг от друга»

как бы кто не говорил, Берг игрок может и хороший, но не подходит он под тактику и схему Краснодара....
Нападающий «Краснодара» Маркус Берг подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе».
- Российский клуб проиграл в этой встрече со счетом 0:3 и не смог выйти в плей-офф турнира.
- «Краснодар» нанес лишь один удар в створ ворот соперника за всю игру.
«У нас были шансы до 75-й минуты. Да, кроме одной подачи в первом тайме, вспомнить стопроцентные моменты сложно.
Мы ожидали большего друг от друга и гораздо более приятного результата. Но 0:3, конечно, это очень плохо», – сказал Берг.