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    Берг: «Игроки «Краснодара» ожидали большего друг от друга»

    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе».

    • Российский клуб проиграл в этой встрече со счетом 0:3 и не смог выйти в плей-офф турнира.
    • «Краснодар» нанес лишь один удар в створ ворот соперника за всю игру.

    «У нас были шансы до 75-й минуты. Да, кроме одной подачи в первом тайме, вспомнить стопроцентные моменты сложно.

    Мы ожидали большего друг от друга и гораздо более приятного результата. Но 0:3, конечно, это очень плохо», – сказал Берг.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      как бы кто не говорил, Берг игрок может и хороший, но не подходит он под тактику и схему Краснодара....

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