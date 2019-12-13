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  • Гончаренко: «У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, а оператор бегает за мной»

Гончаренко: «У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, а оператор бегает за мной»

13 декабря 2019, 08:12
13

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал нарушение запрета на оскорбления судей в матчах РПЛ.

«Евгений Гинер сам может ответить за себя. Мне предупреждение было, я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме, чем после «Сочи». Количество ошибок против ЦСКА труднообъяснимо, волей-неволей начинаешь реагировать. У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, а оператор бегает за мной, комментаторы молчат. Тогда нужно все камеры на меня кинуть, контролировать мои действия на протяжении 90 минут. Это ситуация непонятна, хотя я не ищу оправданий. Я даже не понял, что опять ругался на судей», – заявил главный тренер ЦСКА.

  • Гончаренко получил дисквалификацию на три матча (один – условно) за нецензурную брань в адрес арбитра Василия Казарцева, обслуживавшего матч 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
  • Ранее специалист пропускал матч против «Крыльев Советов» из-за дисциплинарной дисквалификации.

Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
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МЯСО87
1576214909
Молодец Виктор! Е.б.а.н.ы.й срач тв и его коментаторы молчат про уход фанатов с трибун и смотрят за человеком который говорит правду, что бы потом его за эту правду наказывали. Прямое отражение нашего государства ..Все как у людей.. нойз мс и Е. Летов
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den161
1576218436
свобода слова не совсем свободная
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CSKA57
1576221533
Виктор Михайлович, так "доброжелатели" только и ждут, чтобы Вы оступились. Им больше делать нечего, как ждать, что Вы ругнетесь. Думаю, что этим непорядочным операторам и премию выписали.
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Yev
1576222956
Вы правы - это заговор протил Великого гОчкоренко. Надо разрешить Осебенным использовать мат, при чём везде, во всех сферах жизни. Тогда и заживём как в швейцариях уевропэйськых.
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Давид59
1576223390
А я бы, например, прямо в камеру сказал оператору. Мол что ты за мной ходишь! Покажи трибуны, там уже почти все ушли! Репортаж то впрямую шёл. Вырезать невозможно.
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Mazai-NN
1576225417
Михалыч в точку сказал. Трибуны с у к и не показывают. Крой их дальше. Нашли мля не прикосаемых. А вот хрен им на все рыло.
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НИКиколай
1576227518
А у нас судьи,что небожители???Нельзя им ничего не сказать,ни в их сторону посмотреть???Они свои судейством полностью издеваются над командами ,над игроками,над страной...и ни разу не признались в своих ошибках,не принесли извинений командам и игрокам...Они не понимают что труд за целый сезон игроков втаптывают в грязь...и все идет прахом,как не играй судья как захочет так и будет...Егоров решил,что бы арбитр был главным на поле и красовался,а не игроки,не футбол,не действо...превратили себя в Нарцисов...а народ должен молчать и слова не сказать..просто ужас...
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SIRIUS 2002
1576228008
Все какие то чистоплюи стали..Матом ругаться нельзя.. А если по делу?
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фксм85
1576253538
Если операторы преследуют тренера на протяжении матча, ему надо прямо на камеру комментировать беспридел, который творится на поле, если это прямой эфир. Или, кому-нибудь из помощников в наглую стоять около Объектива камеры, не давая возможности запечатлеть тренера. А что, свобода пространства)))
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BRO_football
1576257773
Ну как бы да. С каких это пор наблюдение за людьми на трибунах стало важной частью футбольной трансляции? Всегда снимали только футбольное поле, скамейку запасных и тренера. Если кому интересно смотреть на трибуны стадиона, то пусть находит фотографии в интернете и любуется. Или в крайнем случае пусть сам приезжает на стадион и смотрит.
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