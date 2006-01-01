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    Гончаренко: «У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, а оператор бегает за мной»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал нарушение запрета на оскорбления судей в матчах РПЛ.

    «Евгений Гинер сам может ответить за себя. Мне предупреждение было, я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме, чем после «Сочи». Количество ошибок против ЦСКА труднообъяснимо, волей-неволей начинаешь реагировать. У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, а оператор бегает за мной, комментаторы молчат. Тогда нужно все камеры на меня кинуть, контролировать мои действия на протяжении 90 минут. Это ситуация непонятна, хотя я не ищу оправданий. Я даже не понял, что опять ругался на судей», – заявил главный тренер ЦСКА.

    • Гончаренко получил дисквалификацию на три матча (один – условно) за нецензурную брань в адрес арбитра Василия Казарцева, обслуживавшего матч 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
    • Ранее специалист пропускал матч против «Крыльев Советов» из-за дисциплинарной дисквалификации.

    Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2185

      den161 19 минут назад

      свобода слова не совсем свободная

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      Рейтинг: +1411

      МЯСО87 1 час назад

      Молодец Виктор! Е.б.а.н.ы.й срач тв и его коментаторы молчат про уход фанатов с трибун и смотрят за человеком который говорит правду, что бы потом его за эту правду наказывали. Прямое отражение нашего государства ..Все как у людей.. нойз мс и Е. Летов

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