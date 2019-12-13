Гончаренко: «У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, а оператор бегает за мной»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал нарушение запрета на оскорбления судей в матчах РПЛ.

«Евгений Гинер сам может ответить за себя. Мне предупреждение было, я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме, чем после «Сочи». Количество ошибок против ЦСКА труднообъяснимо, волей-неволей начинаешь реагировать. У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, а оператор бегает за мной, комментаторы молчат. Тогда нужно все камеры на меня кинуть, контролировать мои действия на протяжении 90 минут. Это ситуация непонятна, хотя я не ищу оправданий. Я даже не понял, что опять ругался на судей», – заявил главный тренер ЦСКА.

Гончаренко получил дисквалификацию на три матча (один – условно) за нецензурную брань в адрес арбитра Василия Казарцева , обслуживавшего матч 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

, обслуживавшего матч 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Ранее специалист пропускал матч против «Крыльев Советов» из-за дисциплинарной дисквалификации.

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