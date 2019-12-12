«Мутко против»: РФС добивается отстранения Гинера от футбольной деятельности за слова в адрес Егорова

Руководство Российского футбольного союза хочет максимально серьезного наказания для президента ЦСКА Евгения Гинера за его слова в адрес главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

Заявление руководителя армейского клуба рассмотрит комитет по этике РФС.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против» со ссылкой на собственные источники в РФС, руководство союза хочет отстранить Гинера от любой футбольной деятельности, в том числе и в самой организации (он возглавляет финансовый комитет). Заседание состоится в пятницу в 12:00 по московскому времени.