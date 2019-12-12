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  • «Мутко против»: РФС добивается отстранения Гинера от футбольной деятельности за слова в адрес Егорова

«Мутко против»: РФС добивается отстранения Гинера от футбольной деятельности за слова в адрес Егорова

12 декабря 2019, 19:36
57

Руководство Российского футбольного союза хочет максимально серьезного наказания для президента ЦСКА Евгения Гинера за его слова в адрес главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

  • После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».
  • Заявление руководителя армейского клуба рассмотрит комитет по этике РФС.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против» со ссылкой на собственные источники в РФС, руководство союза хочет отстранить Гинера от любой футбольной деятельности, в том числе и в самой организации (он возглавляет финансовый комитет). Заседание состоится в пятницу в 12:00 по московскому времени.

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

Число подписчиков - более 24 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений Егоров Александр
Комментарии (57)
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Mazai-NN
1576169546
А Егорова они отстранить не собираются?
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hunta
1576171316
РФС лавры WADA покоя не дают...))))
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prtcs
1576171752
Евгений Ленорович сделал для российского футбола столько, что он все понимает и видит его лучше, чем все вместе взятые горлопаны. Позор РФС.
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CSKA57
1576173213
Господа чиновники! Если Гинера отстраняют от футбольной деятельности за его слова в адрес главы департамента судейства, то надо больше половины болельщиков отлучить от футбола!
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Skull_Boy
1576173630
Ну все логично Дюков и Газпром диктуют правила
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Plyash
1576175927
В данной ситуации РФС не прав.Я не сторонник Гинера,но он высказал мнение большинства нормальных людей,просто в не совсем корректной форме.Ну погорячился,но Егорова всё же прибрали.Смотри какие цацы обидчивые.У самого руководства РФС рыльце в пушку,вот и пытается избавиться от правдолюбивых высказываний и не важно,кто это сказал,Гинер или Тяпкин.
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erma
1576176742
Может, лучше отстраним РФС за антифутболную политику в стране?
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bset
1576176857
Сначала делайте свою работу на совесть. Чтобы даже если ошибки у судей случаются, не было претензий в желании становиться лучше. А по факту видно, что у судей есть власть и они с гордо поднятой головой, никого не видя, никого не слушая, выносят свои вердикты.
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ALEX ML
1576177209
Тогда газпром отстраните от спонсирования спортивных коллективов народными деньгами в выборочной форме и безграничной материальной помощи
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den161
1576184249
Да бл#ть дисквалифицируйте на#уй 15 команд лиги... Зенит всегда будет 1м, т.к. единственный... За#бали
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