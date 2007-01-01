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    «Мутко против»: РФС добивается отстранения Гинера от футбольной деятельности за слова в адрес Егорова

    Руководство Российского футбольного союза хочет максимально серьезного наказания для президента ЦСКА Евгения Гинера за его слова в адрес главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

    • После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».
    • Заявление руководителя армейского клуба рассмотрит комитет по этике РФС.

    Как сообщает телеграм-канал «Мутко против» со ссылкой на собственные источники в РФС, руководство союза хочет отстранить Гинера от любой футбольной деятельности, в том числе и в самой организации (он возглавляет финансовый комитет). Заседание состоится в пятницу в 12:00 по московскому времени.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1695

      prtcs 4 минуты назад

      Евгений Ленорович сделал для российского футбола столько, что он все понимает и видит его лучше, чем все вместе взятые горлопаны. Позор РФС.

      2
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      Рейтинг: +5330

      hunta 11 минут назад

      РФС лавры WADA покоя не дают...))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Граф2019 12 минут назад

      клуб армейский? отдайте его Шойгу! и бабак , бабак побольше... шоб зенит переплюнуть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Граф2019 > Граф2019 11 минут назад

      но Женю не обижать!

      2
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      Рейтинг: +107

      Bukmop 19 минут назад

      Ну это слишком. Зачем провоцировать на такие высказывания. Если на то пошли тогда обоюдно

      0
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      Рейтинг: +1456

      Бомбардиръ 22 минуты назад

      Что-то не ладно в футбольном царстве...

      2
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      Рейтинг: +951

      Из Твери Леха 23 минуты назад

      Прикрывается кабинетная лавочка потихоньку? Цска уже не будет всегда первым?

      0
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      Рейтинг: +910

      Серж 69 32 минуты назад

      Ну что-то это слишком...Не поклонник Цска,но тут явный перебор.Сначала с болелами боролись,теперь на тех,кто повыше ,переключились.Да,хотят показать,кто в доме хозяин,и власть употребить.

      1
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      Рейтинг: +184

      Arrow10 32 минуты назад

      Этого Мудко надо было после 14 года сразу гнать из страны , футбол развалил , спорт развалил , еще что-то кудахтает пытается , вообще в последнюю очередь говорить этому ущербану надо , а лучше бы он и вовсе молчал.

      3
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      Рейтинг: +667

      Серёга Краснодарский > Arrow10 26 минут назад

      а весь шабош ведьм вада повине чьей?

      0
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      Рейтинг: +4475

      Mazai-NN 41 минуту назад

      А Егорова они отстранить не собираются?

      5
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      Рейтинг: +1161

      Давид59 46 минут назад

      Ту то мы и узнаем кто в доме хозяин

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