Заявление Гинера в адрес Егорова рассмотрит комитет по этике РФС

Критические высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова будут рассматриваться комитетом по этике.

«Публичные заявления президента ФК ЦСКА Евгения Гинера, допущенные после матча «Краснодар» – ЦСКА в адрес департамента судейства и инспектирования, рассмотрит комиссия по этике РФС. Считаю, что подобные высказывания, независимо от произошедшего на футбольном поле, недопустимы, так как противоречат этическим нормам РФС и наносят ущерб имиджу российского футбола.

Все подобные случаи будут выноситься на рассмотрение комиссии по этике, и виновные лица будут нести ответственность на основании принятых комиссией по этике решений. После завершения первой части чемпионата мы проанализируем работу каждого судьи и инспектора, а в первом квартале 2020 года РФС готовит к внедрению единый рейтинг арбитров и инспекторов, который позволит справедливо оценить качество их работы и создать прозрачную систему назначений на матчи», – сообщил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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