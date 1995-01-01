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    Заявление Гинера в адрес Егорова рассмотрит комитет по этике РФС

    Критические высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова будут рассматриваться комитетом по этике.

    «Публичные заявления президента ФК ЦСКА Евгения Гинера, допущенные после матча «Краснодар» – ЦСКА в адрес департамента судейства и инспектирования, рассмотрит комиссия по этике РФС. Считаю, что подобные высказывания, независимо от произошедшего на футбольном поле, недопустимы, так как противоречат этическим нормам РФС и наносят ущерб имиджу российского футбола.

    Все подобные случаи будут выноситься на рассмотрение комиссии по этике, и виновные лица будут нести ответственность на основании принятых комиссией по этике решений. После завершения первой части чемпионата мы проанализируем работу каждого судьи и инспектора, а в первом квартале 2020 года РФС готовит к внедрению единый рейтинг арбитров и инспекторов, который позволит справедливо оценить качество их работы и создать прозрачную систему назначений на матчи», – сообщил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

    Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

    Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

    Егоров: «Заявление Гинера? Посоветуемся внутри РФС и примем решение, как оценить эту ситуацию»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +812

      evgevg13 13 минут назад

      правильно, всех Гиннеров, Рабиновичей и им подобным нафиг на историческую родину с арабами в футбол играть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Semenycch 38 минут назад

      Не мешало бы и следственному комитету завести уголовное дело!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1380

      playsh > Semenycch 17 минут назад

      Они из одной миски хлебают,к сожалению.

      -1
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      Рейтинг: +1380

      playsh 39 минут назад

      Гинер молодец,надо вещи своими именами называть.Сколько можно покрывать идиотов от спорта типа Егорова,Мутко,который спорт развалил,теперь Региональное строительство разваливает.Это вот такие упыри "наносят ущерб имиджу".

      3
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      Рейтинг: +215

      Бpaтан 3а6анeнного xpюкан 1 час назад

      Егорову в парках гулять противопоказано - поклонники могут повесить

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