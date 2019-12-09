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Заявление Гинера в адрес Егорова рассмотрит комитет по этике РФС

9 декабря 2019, 20:27
13

Критические высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова будут рассматриваться комитетом по этике.

«Публичные заявления президента ФК ЦСКА Евгения Гинера, допущенные после матча «Краснодар» – ЦСКА в адрес департамента судейства и инспектирования, рассмотрит комиссия по этике РФС. Считаю, что подобные высказывания, независимо от произошедшего на футбольном поле, недопустимы, так как противоречат этическим нормам РФС и наносят ущерб имиджу российского футбола.

Все подобные случаи будут выноситься на рассмотрение комиссии по этике, и виновные лица будут нести ответственность на основании принятых комиссией по этике решений. После завершения первой части чемпионата мы проанализируем работу каждого судьи и инспектора, а в первом квартале 2020 года РФС готовит к внедрению единый рейтинг арбитров и инспекторов, который позволит справедливо оценить качество их работы и создать прозрачную систему назначений на матчи», – сообщил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

Егоров: «Заявление Гинера? Посоветуемся внутри РФС и примем решение, как оценить эту ситуацию»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений Егоров Александр
Комментарии (13)
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Plyash
1575914423
Гинер молодец,надо вещи своими именами называть.Сколько можно покрывать идиотов от спорта типа Егорова,Мутко,который спорт развалил,теперь Региональное строительство разваливает.Это вот такие упыри "наносят ущерб имиджу".
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evgevg13
1575915968
правильно, всех Гиннеров, Рабиновичей и им подобным нафиг на историческую родину с арабами в футбол играть
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Mazai-NN
1575917551
Подобные высказывания, независимо от произошедшего на футбольном поле, недопустимы, так как противоречат этическим нормам РФС и наносят ущерб имиджу российского футбола. НАНОСЯТ УЩЕРБ ИМИДЖУ российского футбола. )))) А работа судей ни кому ущерба значит не наносит? Шакалы. Гинер молодец. Даже слишком мягко сказал за этого упыря.
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portero
1575918993
дайте ему 50 000 штрафа, думаю он очень сильно расстроится.
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starche
1575919599
Идёт "Тотальный футбол".................... А Гончар-то оказался слабаком и хлюпиком - все свои поражения свалил на судейство....Позорище.
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Hektor 84
1575922291
Нигер сделай заявление как ты судей подкупал. Или кто то стал давать больше тебя?
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general.lizyukov
1575925007
Имидж российского футбола портит егоров в департаменте судейства
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Дядя Серёжа
1575941054
Запретить как ВАДА посещать матчи. Бесплатно в ВИП ложах. Взял билет в фанатский сектор и на трибуну. Ты всё поймёшь и всё увидишь там... Ты всё поймёшь и всё увидишь там...
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lsha.fedotov
1575944642
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цена по акции.Вот все описано---- https://bit.vodka/miopres
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Dmitriy 87
1575994783
Ой как обычно... они бы лучше рассмотрели качество судейства в РПЛ... Каждый раз все одно и тоде по кругу... кто то что то сказал , а они все рассматривают ))
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