Егоров: «Заявление Гинера? Посоветуемся внутри РФС и примем решение, как оценить эту ситуацию»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров отказался комментировать заявление президента ЦСКА Евгения Гинера в его адрес.

«Комментировать заявление Гинера не буду. Мы посоветуемся внутри РФС и примем решение, как оценить эту ситуацию», – сказал Егоров.

Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»