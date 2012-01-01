Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Егоров: «Заявление Гинера? Посоветуемся внутри РФС и примем решение, как оценить эту ситуацию»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров отказался комментировать заявление президента ЦСКА Евгения Гинера в его адрес.

    «Комментировать заявление Гинера не буду. Мы посоветуемся внутри РФС и примем решение, как оценить эту ситуацию», – сказал Егоров.

    Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

    Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:18
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +984

      SPbZenit12 13 минут назад

      Егоров бы подрался с Гинером, но за зубы боится. А вообще Гинеру мозги то надо вправить. Такие фразы нельзя не заметить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1681

      Axe111 25 минут назад

      Посоветуемся и выплатили ему компенсацию 1000000000000$

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1082

      Niko 39 минут назад

      Может и перебор, но ситуация с судейством просто ужасная, причём практически во всех матчах, всех команд. Не удивлюсь если Егоров действует по указке за доп зарплату. Другое дело что настолько слабо судить почти всех...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2522

      yorgenbarenz 42 минуты назад

      Егорову Гинера вызвать на дуэль рогатками не судьба?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1981

      absent32 56 минут назад

      сам ответить сцытся, за спину других спрятался... молодец!)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      Честно говоря Евгений Леннорович уже ах*ел. Думаю пора уже ставить его на место. Накладывать серьезный штраф.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      ProstoPolzovatel 1 час назад

      Меня больше волнует не заявления Гинера, а очередной эмоциональный выпад Гончаренко...Мне кажется, что Гинеру особо ничего не будет, а вот Гончаренко уже был дисквалифицирован за подобное...И может вместо одного матча получить 3...а ЦСКА после зимы очки набирать нужно, так что оставлять команду без поддержки главного тренера было явно лишнее

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1013

      Jhon1989 > ProstoPolzovatel 29 минут назад

      Что ты несешь... Ты себя сльшишь клоун.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      ProstoPolzovatel > Jhon1989 22 минуты назад

      Во первых, не клоун...А во вторых, если чего-то не знаешь, не пиши, а то сам клоуном выглядишь...Я пишу про то, что после матча с Краснодаром Гончаренко снова подошел к главному арбитру и стал ему высказывать и начало этого попало в эфир...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9194

      silver29 1 час назад

      Причем тут РФС ? Серьезные обвинения и призыв к суициду прозвучали в адрес физического лица и Егорову следовало бы самому не прикрываясь организацией себя защитить в суде.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10819

      vladimir-7 > silver29 13 минут назад

      А вдруг суд примет решение-застрелиться Егорову, но сначала
      пусть скажет, кто из Газпрома ему и судьям давал взятки.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +984

      SPbZenit12 > vladimir-7 12 минут назад

      Шизоид... гаспрофсекупил!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74765
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru