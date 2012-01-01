Егоров: «Заявление Гинера? Посоветуемся внутри РФС и примем решение, как оценить эту ситуацию»

Егоров бы подрался с Гинером, но за зубы боится. А вообще Гинеру мозги то надо вправить. Такие фразы нельзя не заметить.
Глава департамента судейства РФС Александр Егоров отказался комментировать заявление президента ЦСКА Евгения Гинера в его адрес.
«Комментировать заявление Гинера не буду. Мы посоветуемся внутри РФС и примем решение, как оценить эту ситуацию», – сказал Егоров.
Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»
Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»