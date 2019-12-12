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  • «Непростыми выдались предыдущие сутки». «Краснодар» прогулялся по Мадриду перед матчем с «Хетафе»

«Непростыми выдались предыдущие сутки». «Краснодар» прогулялся по Мадриду перед матчем с «Хетафе»

12 декабря 2019, 14:30
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Игроки «Краснодара» совершили прогулку по Мадриду перед матчем 6-го тура Лиги Европы с «Хетафе».

«Непростыми выдались предыдущие сутки. Но от этого настрой еще более серьезный. Прогулялись по Мадриду. Увидимся вечером», – сообщается в твиттере клуба.

  • «Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием.
  • Рейс, запланированный на день среды, пришлось отменить из-за сильного тумана.
  • Начало матча – в 20:55 по московскому времени.
  • Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Краснодару» нужно победить «Хетафе» с любым счетом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Краснодара»
Лига Европы Краснодар Хетафе
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