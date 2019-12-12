«Непростыми выдались предыдущие сутки». «Краснодар» прогулялся по Мадриду перед матчем с «Хетафе»

Игроки «Краснодара» совершили прогулку по Мадриду перед матчем 6-го тура Лиги Европы с «Хетафе».

«Непростыми выдались предыдущие сутки. Но от этого настрой еще более серьезный. Прогулялись по Мадриду. Увидимся вечером», – сообщается в твиттере клуба.

«Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием.

Рейс, запланированный на день среды, пришлось отменить из-за сильного тумана.

Начало матча – в 20:55 по московскому времени.

Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Краснодару» нужно победить «Хетафе» с любым счетом.